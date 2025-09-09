Stopklatka rozpoczęła kampanię reklamową pod hasłem "Więcej rozrywki w ciągu dnia". Jej filarem są dwa formaty: autorskie programy Roberta Makłowicza oraz seria "Jakubiak rozgryza", nadawana wcześniej w Canal+ Kuchnia.

W odcinkach widzowie zobaczą Tomasza Jakubiaka podczas kulinarnych podróży do Włoch, Chorwacji czy Kambodży. Kucharz spotykał lokalnych mieszkańców, odkrywał tradycje i gotował potrawy inspirowane regionalnymi smakami.

Problem w tym, że Jakubiak zmarł w kwietniu po walce z rzadką odmianą nowotworu. Wykorzystanie jego wizerunku w kampanii reklamowej wywołało mieszane reakcje.

Eksperci grzmią po lekturze kampanii reklamowej Stopklatki

Szymon Ślęzak z Group One w rozmowie z Presserwisem nie ukrywa krytyki:

Sięganie po wizerunek zmarłego w kampanii, zaledwie cztery miesiące po jego śmierci, jest po prostu nie na miejscu. To decyzja nie do obrony ani marketingowo, ani etycznie, nawet jeśli nadawca ma pełne prawa do emisji archiwalnych programów. To może ranić wrażliwość widzów i wygląda jak komercjalizacja żałoby

- stwierdził ekspert.

Podobne wątpliwości podnosi Sylwia Jedyńska, arbiter w Komisji Etyki Reklamy. Jej zdaniem emisja archiwalnych nagrań może być piękną formą upamiętnienia, ale tylko pod określonymi warunkami.

Kluczowe jest, by działania promocyjne miały charakter hołdu i odbywały się za zgodą bliskich, a nie sprowadzały wizerunku Tomasza Jakubiaka do narzędzia marketingu napędzającego oglądalność, a przez to wpływy z reklam

- przyznaje Jedyńska w rozmowie z Presserwisem.

Nie brakuje też głosów usprawiedliwiających działania Stopklatki. Rafał Baran z agencji Bridge2Fun podkreśla, że przypominanie dorobku znanych twórców po ich śmierci to częsta praktyka w mediach.

Emocje wokół "powrotu" Jakubiaka na mały ekran

Śmierć Tomasza Jakubiaka w kwietniu poruszyła fanów i środowisko kulinarne. Dla niektórych widzów jego ponowna obecność na ekranie będzie wzruszającym wspomnieniem, dla innych – bolesnym doświadczeniem.

