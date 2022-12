Sylwester Marzeń z Dwójką po raz kolejny organizowany jest w Zakopanem, do którego zjechało już większość artystów, którzy wystąpią na wielkiej scenie u podnóża gór. Przed gwiazdami wiele godzin prób, by podczas sobotniej imprezy wypaść jak najlepiej i zgromadzić przed telewizorami jak najliczniejszą widownię. Komu się to uda? Choć lista wykonawców jest bardzo długa, dołączają do niej kolejni muzycy!

Znamy największą gwiazdę Sylwestra Marzeń z Dwójką! TVP się postarało

Black Eyed Peas, bo o nich mowa, to gwiazdy wieczoru tegorocznego Sylwestra Marzeń z Dwójką. Choć po rezygnacji Mel C spekulowało się, że to właśnie hip-hopowa formacja z Ameryki przyleci do Polski, "Super Expressowi" udało się potwierdzić te informacje. Will.i. Am, Allan Pineda Lindo oraz Taboo przybędą na południe Polski, by swoimi hitami rozgrzać zakopiańską publiczność. Na scenie zapewne wybrzmią utwory takie jak: "Where is the love?" czy "Pump it", które wiele lat temu plasowały się na szczytach zagranicznych list przebojów. Niestety, na imprezie nie pojawi się Fergie, która już kilka lat temu zrezygnowała ze współpracy z zespołem, decydując się na rozwój kariery solowej.

Myślicie, że Black Eyed Peas zrobią na scenie takie widowisko jak w zeszłym roku Jason Derulo? Warto dodać, że obok nich na scenie wystąpią takie także: Thomas Anders z Modern Talking, Justyna Steczkowska, Edyta Górniak, Viki Gabor, Sara James, Piękni i Młodzi, zespół Boys, Sławomir i Kajra, Zenek Martyniuk, Maja Hyży czy Golec uOrkiestra!