Znana gwiazda zastąpiła Cichopek u boku Kurzajewskiego! Miny zdradzają wszystko

Smutne wieści. Mama Radosława Majdana NIE ŻYJE. Halina Majdan przed śmiercią trafiła do domu opieki

Ruszyła zbiórka na pogrzeb Mii Nesti Baki z "AlkoMaster". Rodzina musi sprowadzić jej ciało do domu

Już pod koniec lutego stacje telewizyjne wystartują z wiosenną ramówką. Widzowie nie mogą doczekać się już zapewne, by znów móc oglądać na szklanym ekranie swoje ulubione seriale czy programy rozrywkowe. 16 lutego prezentację nowości oraz sprawdzonych hitów zaprezentowała Telewizja Polska. Na czerwonym dywanie nie zabrakło najjaśniejszych gwiazd TVP. Kto wpadł się lansować na ściance?

Znana gwiazda zastąpiła Katarzynę Cichopek u boku Macieja Kurzajewskiego! Miny zdradzają wszystko

Tegoroczna ramówka to pierwsza od lat, którą organizował nowy prezes TVP, Mateusz Matyszkowicz (42 l.). Nikogo nie powinno dziwić więc, że impreza rozpoczęła się wczesnym popołudniem, a nie - jak zwykle bywało - wieczorem. Mimo to wiele gwiazd przybyło, by promować swoje programy oraz seriale. Nie zabrakło oczywiście gwiazdy "Klanu", Kai Paschalskiej (37 l.), która od lat pozuje na ściance z logo TVP.

Gościem specjalnym imprezy, którą prowadził Tomasz Kammel (52 l.), była Viki Gabor (16 l.) która wystąpiła przed gośćmi na scenie. Jej stylizacja naprawdę przykuwała uwagę! Wiele osób na próżno wypatrywało na konferencji Katarzyny Cichopek, która, o dziwo, nie dotarła, a jej programowy oraz życiowy partner musiał zadowolić się towarzystwem innych koleżanek z "Pytania na Śniadanie" - Małgorzaty Tomaszewskiej (34 l.) oraz Anny Lewandowskiej (38 l.). Gawędzili, uśmiechali się do siebie, co wskazuje, że o ewentualnej rywalizacji na planie śniadaniówki nie ma mowy.

Przejrzyjcie poniższą galerię i zobaczcie, kto jeszcze wpadł brylować na czerwony dywanie.