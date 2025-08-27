Znani aktorzy z zarzutami! Bogusław L. i Magdalena C. mają spore kłopoty. Poważne oskarżenia

Po tym, jak Janusz Palikot i Kuba Wojewódzki zostali prawomocnie skazani przez sąd za nielegalną reklamę alkoholu na grzywny w wysokości niemal pół miliona złotych, problem wydający się do tej pory błahy zyskuje na znaczeniu. Wygląda na to, że polskie sądy postanowiły poważnie wziąć się za proceder, którego uczestnicy od lat czują się bezkarni. Do tej pory kar nie nakładano wcale, albo były śmiesznie niskie, biorąc pod uwagę kolosalne zarobki osób ze świata show-biznesu. Teraz, jak donosi tygodnik "Polityka", w tym temacie na celownik wzięto słynnych aktorów - Bogusława L. oraz Magdalenę C., którzy mieli zdaniem prokuratury dopuścić się nielegalnej reklamy produktów alkoholowych.

Jak czytamy, dokładnie 18 sierpnia 2025 roku akt oskarżenia w tej sprawie został już przygotowany i wysłany do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia. Prokuratura twierdzi, że "ma dowody na swego rodzaju zmowę alkoholową".

– W ocenie prokuratora w toku postępowania zgromadzono materiał dowodowy wskazujący na fakt, iż osoby reprezentujące podmiot zlecający reklamę miały świadomość tego, że stworzone materiały zostaną wykorzystane w ramach nielegalnego procederu reklamy napojów alkoholowych. W jednej z umów wprost przewidziano zapis dotyczący pokrycia przez producenta szkody, jaką jeden z oskarżonych mógłby ponieść w przypadku skazania go na karę grzywny z tytułu nielegalnej reklamy – poinformował prokurator Piotr Skiba, rzecznik prasowy Prokuratora Okręgowego w Warszawie, w rozmowie z "Polityką".

To wszystko oznacza, że celebryci nie będą mogli zasłonić się "brakiem świadomości nielegalnych czynów", co w przeszłości czynili ich koledzy i koleżanki z branży. Szczegóły poniżej.

Osoby rozpoznawalne w Polsce mogą reklamować tylko niektóre alkohole. "Paradoks naszych przepisów"

Tygodnik "Polityka" opisuje, że zgodnie z paradoksem polskich przepisów, osoby rozpoznawalne w naszym kraju mogą leganie reklamować na przykład markę piwa, lecz napojów wysokoprocentowych, mocniejszych, już nie. W tym konkretnym przypadku prokuratura oskarża nie tylko aktorów reklamujących produkt, lecz także samego producenta, który zlecił umowę, co zdarza się stosunkowo rzadko. Zarzuty usłyszeli więc Marek S. i Bradley H., współpracujący z marką jednej z wódek w Polsce.

- Co ciekawe, jedna z nich nie widnieje już na stronie firmy, choć dalej jest w KRS. Co może sugerować, że samo postawienie w akt oskarżenia wywołało w firmie sporą burzę kadrową. Trudno to jednak potwierdzić, gdyż spółka nie odpowiedziała na nasze pytania przesłane mailem - podaje "Polityka".

Kolejni oskarżeni to Marek N. i Piotr J., osoby działające w imieniu agencji reklamowych, oraz aktorzy: Bogusław L. i Magdalena C., występujący w filmach promujących wspomniany alkohol. Menadżer Bogusława L. nie chciał komentować sprawy, podobnie w przypadku Magdaleny C. - za tego typu przestępstwo może im grozić kara grzywny od 10 do 500 tys. złotych.

Jaki wyrok zapadnie w tej sprawie? I czy jesteśmy świadkami pewnego przełomu, widząc, jak wysoką grzywnę otrzymał Palikot oraz Wojewódzki? Na razie trudno wyrokować. Będziemy się jednak przyglądać rozwojowi wydarzeń.