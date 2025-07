W czwartek około 19:30 w Ząbkach przy ulicy Powstańców 62 wybuchł pożar. Ogień pojawił się na dachu, potem schodził w dół, na kolejne piętra. Płonęły trzy połączone ze sobą budynki ułożone w kształt litery „C”. W akcji gaśniczej uczestniczyło około 250 strażaków z 60 zastępów. Przed północą komendant główny Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że sytuację udało się opanować.

Dziennikarz uciekł przed ogniem z jednym plecakiem

To było jak wojna. Wybuchła panika. Ludzie krzyczeli, biegali, część płakała. Uciekaliśmy w popłochu

– relacjonuje Pokrzywnicki w rozmowie z Radiem Wnet.

Dziennikarz zdołał wynieść z pożaru tylko plecak, który chwycił podczas akcji ratunkowej strażaków.

Wyszedłem bez dokumentów, bez kluczy, bez telefonu. Nie mam nic. Spojrzałem na Biblię, ale nie zdążyłem jej zabrać. Zabrałem plecak z różańcem i uciekłem

– mówi dziennikarz.

Stracił dorobek życia i materiały do książki

Jak się okazuje, Pokrzywnicki był w trakcie pracy nad książką. Niestety, ogień strawił rękopis, materiały zbierane przez lata.

Miałem tam pamiątki z Jerozolimy, różańce, krzyżyki. Figurka Matki Bożej Fatimskiej ocalała, ale stopiła się od dołu. Mam ją w plecaku. To wszystko.

Z mieszkania dziennikarza Radia Wnet na poddaszu nie zostało dosłownie nic.

Nie ma kuchni, nie ma książek, nie ma butów. Spłonęło wszystko. Wszedłem na chwilę w kapciach, które się rozpadły, bo przesiąkły wodą i zaczęły się rozwarstwiać. Z butów nic. Zostaje jeden różaniec. Nie mam ani jednej łyżki, ani jednej koszuli.

Przyjaciele proszę o pomoc dla dziennikarza

Z pomocą ruszyli koledzy z redakcji, przyjaciele i słuchacze. Radio Wnet uruchomiło specjalną zbiórkę na platformie Patronite. Pieniądze pomogą mu odtworzyć choć część podstawowych rzeczy: telefon, dokumenty, ubrania, sprzęt do pracy.

Dziennikarz Radia Wnet mieszkał w tym budynku w Ząbkach od pięciu lat.

To był dom spółdzielczy, 300 mieszkań, ludzie bardzo różni: Polacy, Ukraińcy, muzułmańskie rodziny, osoby z byłych republik radzieckich. Było taniej niż w Warszawie. Niestety, dach przeciekał, mieszkańcy to zgłaszali, ale nie zdążono go wyremontowa. Straciłem wszystko, ale jestem wdzięczny, że żyję. Mam 59 lat. Zaczynam od zera.