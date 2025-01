Znany i lubiany dziennikarz w "Tańcu z Gwiazdami". Był gwiazdą TVP i partnerem Nowakowskiej

Tomasz Wolny pojawi się w 16. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"! Popularny dziennikarz, do niedawna związany z TVP, jest doskonale znany widzom z takich programów jak "Pytanie na śniadanie", gdzie przez lata występował w duecie z Idą Nowakowską, oraz "Panorama", którą prowadził z ogromnym profesjonalizmem i zaangażowaniem. Obecnie Tomasz Wolny rozwija swoją karierę w internecie, gdzie występuje w Kanale Zero na YouTube.

Tomasz Wolny w "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"

Tomasz Wolny niejednokrotnie podkreślał, że w życiu kieruje się jasno określonymi wartościami. Mówi o sobie, że w pierwszej kolejności jest mężem, ojcem i dumnym poznaniakiem, a dopiero potem dziennikarzem. Jego ciepło, naturalność i profesjonalizm przyciągają widzów zarówno przed telewizory, jak i do ekranów komputerów. Teraz jednak czeka go zupełnie nowe wyzwanie – udział w jednym z najpopularniejszych programów tanecznych w Polsce. W 16. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" Tomasz Wolny sprawdzi się na parkiecie, gdzie będzie rywalizował z innymi uczestnikami o Kryształową Kulę.

Pora ogłosić kolejnego uczestnika nowej edycji 'Tańca z Gwiazdami' 📣 Już wiosną na parkiecie zobaczymy Tomasza Wolnego 🕺✨

Tomasz ma na swoim koncie prowadzenie zarówno programów informacyjnych, jak i rozrywkowych, a także udział w licznych projektach społecznych, które są dla niego niezwykle ważne. Angażuje się w akcje wspierające potrzebujących, podkreślając, jak istotne jest niesienie pomocy innym.

Popularny dziennikarz i prezenter🎤 Prowadził wiele programów informacyjnych oraz rozrywkowych. Angażuje się także w liczne inicjatywy społeczne 😍 Tomek witamy w naszej tanecznej rodzinie i wypatrujemy już w kalendarzu daty - 2️⃣. marca!"

16. edycja "Tańca z Gwiazdami"

Wiosenna edycja "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zapowiada się niezwykle emocjonująco, zwłaszcza że na parkiecie zobaczymy wiele znanych i lubianych twarzy. Oprócz Tomasza Wolnego w programie wystąpią również inni dziennikarze – Magda Mołek i Maciej Kurzajewski. Fani programu mogą także liczyć na wyjątkowe występy Grażyny Szapołowskiej, której udział został niedawno oficjalnie potwierdzony oraz taneczne popisy Blanki.

