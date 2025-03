Znany kabareciarz został tatą w wieku 52 lat! "Słodkie" jak ciasteczko imię jego córeczki podbija serca fanów

"To jest nieładne"

Od dawna nie widać żony Karola Strasburgera. Już wiemy, dlaczego! Dla wielu to będzie prawdziwy szok

Autor:

Przemysław Borkowski – znany kabareciarz, pisarz i teraz dumny tata

Przemysław Borkowski to nie tylko filar Kabaretu Moralnego Niepokoju, ale także ceniony autor thrillerów psychologicznych. Jego powieści, takie jak "Widowisko" czy "Rytuał" zdobyły uznanie miłośników mrocznych historii. Teraz przed nim zupełnie nowa rola – rola ojca! Jak poradzi sobie w tej życiowej roli? Fani są pewni, że z jego poczuciem humoru rodzicielstwo będzie pełne uśmiechu i miłości. Tak kilka dni temu zapowiadał narodziny córeczki:

Panie i Panowie, nasza dwuosobowa Borkowska armia melduje gotowość do akcji i co tu dużo mówić - do tej nierównej walki!Jesteśmy zdeterminowani, waleczni i odpowiednio uzbrojeni, bo wiemy, że ta Przeciwniczka nie będzie brała jeńców. Ostatnia prosta przed nami - wielkie odliczanie czas start! PS. Trzymajcie kciuki za powodzenie misji

Florentyna – wyjątkowe imię, które kojarzy się z pysznym ciastkiem

Wielu osobom imię Florentyna od razu przywodzi na myśl florentynki – pyszne, chrupiące ciasteczka z migdałami i karmelem. Czy to świadomy wybór rodziców, czy po prostu zamiłowanie do oryginalnych imion? Tego jeszcze nie zdradzili, ale jedno jest pewne – Florentyna to imię, które trudno zapomnieć!

Dziś, dokładnie o 8.20 przyszła na świat najważniejsza kobieta w naszym życiu. 10 pkt Appgar, 3 670 g, 55 cm. Panie i Panowie, zróbcie hałas dla Florentyny Borkowskiej!!!!

- napisał we wtorek na Instagramie artysta.

Zobacz też: Gwiazdor Kabaretu Moralnego Niepokoju pokazał piękną żonę. Co to był za ślub! [ZDJĘCIA]

Borkowski dołączył do grona gwiazd, które zdecydowały się na ojcostwo po 50. roku życia. Wśród znanych Polaków, którzy późno zostali ojcami, są między innymi Artur Orzech czy Karol Strasburger. To pokazuje, że wiek nie jest przeszkodą, by cieszyć się rodzicielstwem! Po ogłoszeniu nowiny w mediach społecznościowych, fani zasypali Borkowskiego gratulacjami."Jeju ale piękne imię! Gratulacje!!!" - czytamy w komentarzach.

A Wam, jak podoba się imię Florentyna? Dajcie znać w sondzie poniżej?

Sonda Czy podoba Ci się imię Florentyna? Bardzo - jest piękne i oryginalne! Wolę popularniejsze imiona takie jak Ania, Kasia czy Zuzia Moim zdaniem ładniej brzmią imiona zachodnie, jak Sandra czy Nikola