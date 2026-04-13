Znany muzyk otrzymał straszną diagnozę. W sieci pojawiło się nagranie

Dominika Bany
2026-04-13 10:08

Jak to mówią, zdrowie nie wybiera. Z problemami i spadkami formy mierzą się również znani na całym świecie artyści i artystki - i to niezależnie od wieku czy momentu życia. Dosłownie na moment przed startem wyczekiwanej serii koncertów o poważnej chorobie poinformował uznany gitarzysta. W sieci pojawiło się nagranie.

Problemy zdrowotne to niestety coś, co dotyka każdego człowieka - tak "zwykłego śmiertelnika", jak i znane na całym świecie gwiazdy. Również i sławne persony zapadają na poważne schorzenia, które w dłuższej perspektywie są w stanie zaważyć tak na ich codziennym życiu, jak i pracy w szeroko pojmowanym świecie rozrywki.

Teraz o otrzymaniu strasznej diagnozy poinformował znany na świecie muzyk rockowy, gitarzysta jednej z najbardziej rozpoznawalnych kapel lat 90. Artysta opublikował w sieci oświadczenie w formie nagrania wideo, w którym zwraca się do fanów i przekazuje im wszystkie najważniejsze informacje.

Gitarzysta grupy No Doubt walczy z poważną chorobą

Tym razem o problemach zdrowotnych poinformował opinię publiczną Tom Dumont. Jest to amerykański muzyk, najbardziej znany wśród słuchaczy i słuchaczek z całego świata jako gitarzysta formacji No Doubt, na czele której stoi Gwen Stefani.

Dumont opublikował w sieci nagranie, na którym przekazuje swoim odbiorcom, iż lekarze zdiagnozowali u niego wczesną formę Parkinsona. Jak opowiada gitarzysta, pierwsze objawy tej choroby pojawiły się u niego już kilka lat temu, on sam jednak je ignorował.

Oświadczenie muzyka wzbudziło duży niepokój wśród fanów i fanek No Doubt. Wszystko to dlatego, iż już w przyszłym miesiącu formacja ma rozpocząć swoją wyczekiwaną serię koncertów w Las Vegas w tamtejszym słynnym na cały świat obiekcie Sphere. Dumont uspokaja jednak wielbicieli dopowiadając na nagraniu, że na szczęście choroba jest wciąż w bardzo wczesnym stadium i nie ma żadnych przeszkód, aby nadal mógł on grać na gitarze i szerzej zajmować się muzyką. Gitarzysta zapewnia więc, że pojawi się na występach u boku No Doubt w Sphere. 

Dumont dodaje, że zdecydował się ujawnić swoją chorobę publicznie, gdyż:

Bardzo zainspirowały mnie osoby, które otwarcie mówią o swoich problemach zdrowotnych w mediach społecznościowych i tym podobne. Myślę, że to pomaga zniwelować część stygmatyzacji i oczywiście podnosi świadomość, a świadomość jest niezwykle ważna dla profilaktyki i badań.

Tak na przestrzeni lat zmieniał się gitarzysta No Doubt:

