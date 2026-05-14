Znany muzyk wziął udział w akcji ratowania beaglów! Psy wykorzystywano do badań!

Dawne wyobrażenia na temat zwierząt dziś już zdają się być czymś absolutnie nie do pomyślenia. Jeszcze wcale nie tak dawno powszechne było myślenie, jakoby zwierzęta odczuwały ból w stopniu znacznie mniejszym, niż człowiek, nie mówiąc już w ogóle o jakiejkolwiek formie odczuwania emocjonalnego.

Dziś już nie ma jednak wątpliwości co do tego, że zwierzęta różnych gatunków są w stanie cierpieć - tak w rozumieniu fizycznym, jak i psychicznym. Ból, tęsknota, smutek, strach, obawa, zdziwienie, zaciekawienie - opiekunowie i opiekunki psów, kotów i innych zwierzaków świetnie wiedzą o tym, jak szeroką gamę emocji te są w stanie prezentować.

Niestety, pomimo takiej świadomości wciąż prowadzone są badania laboratoryjne na zwierzętach. Wyjątkowo często wykorzystywane są do tego psy rasy beagle. Dzieje się tak dlatego, że są to pieski raczej małe, do tego wyjątkowo ufne i łagodne - wyróżniające więc tę rasę pozytywne cechy wykorzystywane są przeciwko niej...

Znany muzyk heavy metalowy wziął udział w akcji ratowania z laboratorium beagli!

Nie brak jednak osób, także tych z pierwszych stron gazet, którym los zwierząt nie jest obojętny i które aktywnie wykorzystują znane nazwisko do walki na rzecz ich praw. Do grona tego należy prawdziwa ikona heavy metalu - Geezer Butler, który największe uznanie i rozpoznawalność zyskał jako oryginalny basista zespołu Black Sabbath.

Jak poinformowała amerykańska organizacja The Center For A Humane Economy, kontynuuje ona swoje działania, mające na celu uwalniania właśnie psów rasy beagle z jednego z ośrodków, w którym przeprowadzano na nich badania laboratoryjne. Do tej pory udało się uratować już 1500 psów! Jedna z akcji miała miejsce we wtorek 12 maja i to w niej właśnie wziął udział Geezer Butler. Basista pojawił się w miejscu, do którego przewieziono uratowane psiaki i zabrał głos, chcąc zachęcić ludzi do decydowania się na proces adopcyjny pokrzywdzonych zwierzaków.

Kochałem zwierzęta przez całe życie, a widok tych psów, które w końcu dostają szansę na wolność i kochające domy, jest głęboko poruszający. Ta akcja ratunkowa to wyraz współczucia w działaniu i rosnące przekonanie, że możemy dążyć do lepszej nauki bez cierpienia zwierząt - mówi Geezer Butler.

