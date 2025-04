Tomasz Szczepanik to jedna z tych osób, które mają bardzo zawiłe życie uczuciowe. Artystka znany z zespołu Pectus przed laty był w bardzo poważnym związku. Chociaż ślub był zaplanowany, to nigdy do niego nie doszło. 9 dni przed ceremonią piosenkarz wyjawił partnerce, że odchodzi do innej. Jego kolejną wybranką była Monika Paprocka - jego menadżerka.

Znany muzyk zostawił narzeczoną dla menadżerki

Gwiazdor udzielił niedawno wywiadu dla TVP Kobieta. W trakcie rozmowy wyznał, jak wyglądała sytuacja. Okazuje się, że ślub był zaplanowany w najmniejszym szczególe. Sukienka, garnitur oraz orkiestra - wszystko dopięte na ostatni guzik. Niestety do ceremonii nie doszło! Tomasz Szczepanik powiedział narzeczonej, że nie jest gotowy na ślub z nią.

Byłem w poważnym związku z inną dziewczyną. Ślub był zaplanowany, kościół i orkiestra zamówione, wesele opłacone, a biała sukienka wisiała w szafie. Data została już wyznaczona. To była trudna decyzja. Żal mi było siedmiu lat spędzonych z narzeczoną, wszystkich lepszych i gorszych chwil. Powiedziałem jej wprost, wydawało mi się to nieuniknione. Powiedziałem jej, że "nie mogę cię oszukiwać po fakcie". Nie jestem na to gotowy w tym momencie i do ślubu nie dojdzie - wyznał na antenie TVP Kobieta.

Tomasz Szczepanik i Monika Paprocka stworzyli związek. Para doczekała się nawet syna Stanisława. Zakochani wychowują dzieci kobiety z poprzedniej relacji. Ta dwójka ma nie tylko szczęście w miłości, ale również do interesów. Inwestują w nieruchomości np. na Teneryfie. Sami są właścicielami posiadłości o powierzchni 130 metrów kwadratowych. Ta willa z basenem oraz pięknym widokiem zapiera dech w piersiach. Ukochana Tomasza w jednym z wywiadów wyjawiła, że kiedyś, gdy ich dzieci podrosną, to mogą się tam przeprowadzić na stałe.

Pandemia pokazała, że można pracować nawet z daleka. Nie wykluczamy, że jak dzieci dorosną, to się tam przeprowadzimy - mówiła kiedyś Monika na łamach gazety "Fakt".

