Znany pisarz w żałobie. Zięć Osieckiej pożegnał matkę

Mąż Agaty Passent pogrążony w żałobie. Nie żyje jego matka

Agnieszka Osiecka nie dożyła ślubu swojej córki Agaty Passent ze znanym pisarzem, Wojciechem Kuczokiem. Dziś poeta i prozaik pożegnał swoją matkę. O śmierci najbliższej osoby mąż Agaty Passent poinformował na swoim profilu na Facebook-u publikując nowe czarne zdjęcie profilowe.

"Od kiedy ożeniłem się z Agatą, przestałem się bać śmierci"

- Od kiedy ożeniłem się z Agatą, przestałem się bać śmierci. Czuję, że bujne życie przeżyłem. Ono może trwać jeszcze 40 lat albo 40 dni. Napisałem parę fajnych książek i scenariuszy, odkryłem kilka cudownych jaskiń, kochały mnie wspaniałe kobiety. Cholera, niczego więcej już nie wymyślę - mówił 2 lata temu Wojciech Kuczok w magazynie "Viva!". Dla córki Agnieszki Osieckiej i Daniela Passenta Kuczok porzucił swoje ukochane siedlisko w górach i przeprowadził się do Warszawy. - Nie było możliwości, żeby Agata opuściła Warszawę. Ma tu pracę, dziecko, szkołę. A ja jestem człowiek wolnego zawodu. Gdzie mój laptop, tam moje miejsce pracy. Spakowałem swoje domostwo do paru walizek i tyle. Trochę to oczywiście trwało, bo miałem dom w górach, z którego musiałem zrezygnować. Bardzo kochałem to siedlisko, nie obyło się bez kilku poważnych ataków nostalgii po przeprowadzce do nie wesołego miasteczka stołecznego - wyznał pisarz w "Vivie!".

"Wyrazy współczucia z powodu śmieci Mamy 🖤"

Małżeństwo Passent i Kuczoka znalazła się na granicy rozwodu, ale dziennikarka wycofała pozew, kiedy okazało się, że jest w ciąży. Dziś małżonkowie muszę zmierzyć się ze stratą. Wojciech Kuczok za pośrednictwem Facebook-a poinformował, że zmarła jego matka. Przyjaciele i fani natychmiast pospieszyli z kondolencjami.

- Wojtku! Wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy.

- Wojtku, bardzo mi przykro. Przyjmij najszczersze kondolencje.

- Wyrazy współczucia z powodu śmieci Mamy 🖤😞

- Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci!

- Niech Twojej Mamie będzie dobrze tam, gdzie odeszła. Moje kondolencje.

- Serdeczne wyrazy współczucia dla Rodziny i Bliskich

