Klaudia Waśko i Valentyn Kruhkints wzięli ślub. Suknia panny młodej poraża!

Sto lat młodej parze! Klaudia Waśko i Valentyn Kruhkints wzięli ślub 10 sierpnia na Podlasiu. Zakochani nie oszczędzali na niczym, zaprosili aż 250 gości do luksusowej restauracji, gdzie na bankiecie stoły uginały się od mięs, ryb i innych przysmaków, a goście bawili się na parkiecie do białego rana. Imprezę poprzedził ślub w prawosławnej cerkwi.

Zaślubiny miały wiele nietypowych akcentów, np. pierwszy taniec - gdzie państwo młodzi tańczyli do rockowego, ukraińskiego hitu, zamiast do romantycznej ballady. Na pierwszy utwór Klaudia i Valentyn wybrali „На небі” („Na nebi”) ukraińskiego zespołu rockowego Okean Elzy.

Suknia ślubna Klaudii Waśko z "Rolnik szuka żony" to przesada? Mamy komentarz!

Również suknia panny młodej odbiegała od tradycyjnych, konserwatywnych kreacji. Co prawda była biała, tiulowa, ozdobiona koronką i w kształcie typowej "księżniczki", ale... nie sposób było oderwać wzrok od potężnego dekoltu! Klaudia Waśko to piękna, obfita kobieta i postanowiła pokazać swoje kształty w pełnej krasie. Czy jednak dekolt do pasa przystoi na taką ceremonię? Zapytaliśmy jednego z najbardziej znanych, polskich projektantów - Roberta Czerwika. Jego ocena kreacji gwiazdy "Rolnik szuka żony" nie była zbyt łaskawa...

- Zawsze podkreślam, że w dniu ślubu najważniejsze jest, aby panna młoda czuła się pięknie i wyglądała tak, jak sobie wymarzyła. To jej dzień, jej wizja i jej radość i to jest absolutnie nadrzędne. Jednak z mojej perspektywy istnieje istotna różnica pomiędzy ślubem humanistycznym, który ma charakter czysto symboliczny, a ceremonią religijną szczególnie w tradycjach takich jak prawosławie czy katolicyzm. W przypadku ślubu humanistycznego pole do twórczej ekspresji jest nieograniczone. Natomiast gdy decydujemy się na ślub w miejscu poświęconym, w obrębie określonej tradycji i liturgii, wchodzimy w inny wymiar wymiar sakramentu. To już nie jest tylko osobiste wydarzenie, ale także akt o znaczeniu religijnym, w którym obowiązują pewne kanony, symbole i formy szacunku wobec przestrzeni, w której odbywa się uroczystość.

Robert Czerwik o sukni ślubnej Klaudii Waśko: Dekolt o krok za daleko

Robert Czerwik w rozmowie z "Super Expressem" odniósł się także konkretnie do dekoltu Klaudii Waśko. Uznał, że jednak trochę przesadziła z tym wycięciem...

- W tym konkretnym przypadku mamy piękną pannę młodą, w efektownej, sukni z bardzo głębokim dekoltem… Pytanie jednak brzmi: czy przy takiej formie ślubu w cerkwi, z całym jej rytuałem i sacrum ten dekolt nie jest jednak o krok za daleko? Dla mnie osobiście jest. Nie dlatego, że sama forma sukni jest niewłaściwa w ogóle, ale dlatego, że w kontekście miejsca i charakteru ceremonii, oczekiwania co do stroju są inne. W przestrzeni sakralnej ubiór pełni również rolę znaku szacunku dla sakramentu, który zawieramy a przecież nie jest on obowiązkiem

- powiedział nam projektant, który na co dzień ubiera takie gwiazdy jak Natalia Szroeder, Natalia Kukulska czy Małgorzata Rozenek-Majdan. Robert Czerwik ma rację co do dekoltu Klaudii z "Rolnik szuka żony?

