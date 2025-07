Justyna Steczkowska to bez wątpienia jedna z najbarwniejszych postaci w polskim show-biznesie. Jej niedawny występ na Eurowizji 2025 w szwajcarskiej Bazylei z utworem "Gaja" był szeroko komentowany zarówno w Polsce, jak i za granicą. Choć nie udało się sięgnąć po główną nagrodę, wokalistka zdobyła serca publiczności i udowodniła, że wciąż potrafi zaskakiwać sceniczną energią, wizją artystyczną i perfekcjonizmem.

Steczkowska zrobiła show na Eurowizji, teraz robi kasę w trasie!

Od Eurowizji Justyna Steczkowska nie odpoczywa – wręcz przeciwnie. Już ruszyła z koncertami, a w planach ma jeszcze intensywniejszą jesień. Jej nowa trasa "Era Czarodoro" to wydarzenie, które ma być nie tylko koncertem, ale wręcz widowiskiem z elementami magicznej opowieści inspirowanej nowym albumem "Witch Tarohoro". To właśnie z tego krążka pochodzi "Gaja" – utwór, który reprezentował Polskę na Eurowizji.

Zainteresowanie trasą "Era Czarodoro" jest ogromne, ale równie duże emocje budzą ceny biletów. Najtańsze wejściówki kosztują 99 zł, a ceny rosną w zależności od wybranego sektora – do 169 zł. Jednak największe kontrowersje wzbudza bilet VIP. Za 969 zł otrzymujemy dostęp nie tylko do koncertu, ale także do ekskluzywnego spotkania z Justyną Steczkowską, możliwość zrobienia wspólnego zdjęcia, pamiątkowy pakiet prezentów oraz specjalny identyfikator.

Wielu fanów chwali gwiazdę za śmiałość w kreowaniu własnej artystycznej rzeczywistości, inni jednak uważają, że ceny są zbyt wygórowane. Komentarze w sieci są podzielone – jedni widzą w tym wyjątkową okazję, drudzy mówią wprost, że bilety są za drogie.

