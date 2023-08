Zobaczyliśmy, jak Wieniawa ubrała się na plażę i podnosimy szczękę z podłogi! Cena kostiumu to jeszcze nic. ZDJĘCIA

Zobaczyliśmy, jak Wieniawa ubrała się na plażę i podnosimy szczękę z podłogi! Cena kostiumu to jeszcze nic

Julia Wieniawa na co dzień ciężko pracuje, ale bardzo dba też o to, by nagradzać się za to i co kilka miesięcy, a nawet i częściej, wylatuje na zagraniczny urlop. Tym razem po intensywnym sezonie koncertowym razem z Nikodemem Rozbickim wybrała się do Grecji na Mykonos.

Para odwiedza klimatyczne knajpki i wyleguje się na plaży. Julia Wieniawa nawet nad morze wychodzi wystrojona od stóp do głów. Przyjrzeliśmy się jej stylizacji i otworzyliśmy usta ze zdumienia. Aktorka sprawiła sobie kostium kąpielowy marki Gucci, który kosztuje ponad 2,5 tys. zł. Jej kapelusik kosztował 300 zł, krótkie spodenki 330 zł, a kolorowa koszula aż 700! Ale to jeszcze nic, bo na plażę Julia zabrała ze sobą torebeczkę Jacquemus za blisko 2 tys. zł.

Ale Julia Wieniawa wie, że kupowanie markowych torebek to dobra inwestycja. Ma ich już kilkadziesiąt. I wydała na nie setki tysięcy. ZOBACZ: Julia Wieniawa inwestuje w markowe torebki. Wydała na nie FORTUNĘ. Zobaczcie sami! [ZDJĘCIA]

Warto też zobaczyć, jak ubrała się następnego dnia. Jej seksowna stylizacja zwala z nóg.

Zobaczcie w naszej galerii, jak Julia Wieniawa stroi się na wakacjach.