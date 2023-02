Odbiła aktorce męża i spotkała ją za to straszna kara. Słynna polska artystka na drugie imię miała "skandal"

Zofia Rysiówna była prawdziwą gwiazdą polskiej sceny. Aktorka kochała teatr z wzajemnością, a publiczność kochała ją - jej wrażliwość, estetykę na scenie, wygląd i grację. Ona sama zaś po uszy zakochana była w reżyserze. Adam Hanuszkiewicz zawrócił jej w głowie, choć był wówczas żonaty. A było to tak, że po trzech miesiącach od zakończenia wojny Rysiówna zatrudniła się w Teatrze Miejskim im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, uprzednio zdając oczywiście egzamin aktorski. W teatrze był już wówczas Hanuszkiewicz, który wzbudzał zachwyt wśród wielu pań. Trudno się dziwić: zdolny i przystojny, zabójcze połączenie. Na nieszczęście Zofii, Adam był żonaty. Marta Stachiewicz, z którą się związał, urodziła mu nawet córkę Teresę. Ale to Rysiównej nie przeszkodziło w zalotach...

Odbiła aktorce męża i spotkała ją za to straszna kara. Zofia Rysiówna na drugie imię miała "skandal"

Pomponik donosi, że fakt odbicia męża innej kobiecie nie miał dla Rysiównej "najmniejszego znaczenia". "Wtedy jednak, gdy ich uczucie dopiero kiełkowało, ani Zofia, ani Adam nie myśleli, że rozbijają rodzinę", czytamy. Hanuszkiewicz w "Gazecie Wyborczej" podkreślał, że jego fascynacja Zofią zaczęła się od pojedynków słownych. Z kolei Rysiówna w "Rzeczpospolitej" dodawała, że już w dalszej części znajomości wiele czasu spędzali razem, chodzili na spacery, snuli wspólne plany życiowe i zawodowe. Ich miłość została przypieczętowana wraz z rozwodem Hanuszkiewicza. Poprosił Zofię o rękę, a ta się zgodziła. Ślub wzięli w 1948 roku, zaś na początku lat 50. Zofia urodziła Adamowi córkę Katarzynę oraz syna Piotra.

Sielanka nie trwała jednak długo. Okazało się, że choć zazdrosna o Hanuszkiewicza Rysiówna broniła go jak lwica przed ewentualnymi kochankami, a nawet podobno przed samą Kaliną Jędrusik, to ostatecznie los z niej zadrwił. Złośliwi mawiali nawet, że za odbicie aktorce męża-reżysera spotkała ją straszna kara, czyli... taki sam los. Adam Hanuszkiewicz ją bowiem zdradził.

"Żona Adama była straszną despotką, trochę też histeryczką. Zabroniła mu grać ze mną w "Annie Kareninie". Była o mnie zazdrosna, a że była góralką, to podobno zapowiedziała biednemu Hanuszkiewiczowi, że porąbie dzieci siekierą", stwierdziła Nina Andrycz, która wspominała Zofię Rysiównę w autobiografii.

Zofia Rysiówna nigdy nie wybaczyła Hanuszkiewiczowi. Trwała w milczeniu, aż spotkało ją nowe szczęście

W połowie lat 70. Hanuszkiewicz poprosił o rozwód. Chciał ożenić się z Zofią Kucówną, więc zostawił Rysiównę, a parę lat później poślubił Kucównę. Artystka nigdy mu tego nie wybaczyła. O konflikcie Zofii z drugą Zofią huczało całe środowisko aktorskie. Co ciekawe, dekadę później Adam znudził się i drugą Zofią. Ożenił się ostatecznie z Magdą Cwenówną i z nią spędził resztę życia. A co zrobiła Rysiówna? Unikała Hanuszkiewicza. Spotykał się z ich dziećmi, ale nie miał co liczyć na jej przychylne spojrzenie. Aktorka pozbierała się, gdy Sergiusz Sprudin zjawił się na jej drodze. Okazał się miłością, z którą była aż do jego śmierci w 1996 roku.

Adam Hanuszkiewicz zmarł 4 grudnia 2011 roku, miał 87 lat. Z kolei Zofia Rysiówna ostatecznie zmarła 17 listopada 2003 roku, miała 83 lata. O jej bogatym życiu do dziś wspomina się na salonach.

