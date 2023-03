Żona Wiśniewskiego pokazała zdjęcie dziecka. Internauci zachwyceni. Sypią się gratulacje

Helena Englert wyszła na ściankę i zaskoczyła wszystkich. Ogromna przemiana, jest nie do poznania

Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska oczekują kolejnego dziecka. To będzie już szósty potomek piosenkarza i drugi wspólny syn pary. Wiśniewscy uchodzą za znakomicie dobraną parę. Poznali się w 2019 r. za pośrednictwem aplikacji randkowej i szybko zakochali. Ich profile na mediach społecznościowych pełne są słodkich fotek i zabawnych filmików.

Widać, ze dobrze się ze sobą czują i są szczęśliwi, choć nie brakuje w ich życiu również trudniejszych momentów. Mówią o tym otwarcie, nie podtrzymując sztucznie słodkiego wizerunku. W jednym z ostatnich wywiadów Pola Wiśniewska powiedziała wprost, że jest zmęczona udawaniem idealnej pary, bo takich nie ma. W każdym związku, również ich, bywają dąsy i złość, ale to nie przeszkadza im się nadal kochać. Tę szczerość i otwartość bardzo doceniają fanki.

- Bywa, że jesteśmy zmęczeni i złościmy się na siebie... - zaczęła Pola Wiśniewska na Instagramie. - Ale i tak razem nam najfajniej - dodała, rozwiewając wszelkie wątpliwości.

Pola Wiśniewska pokazała zdjęcie dziecka. Jest bardzo wyraźne, a maluszek śliczny

Dzisiaj Pola Wiśniewska podzieliła się z obserwującymi cudną fotografią dziecka. jednak nie Falko, a maleństwa, na którego przyjście na świat dopiero czekają. To oczywiście zdjęcie z badania USG, ale twarz maluszka jest już na nim bardzo wyraźna. Fani rozpływają się w zachwytach - zarówno nad dzieckiem, jak i piękna mamą licząc na to, że chłopiec będzie wielkanocnym prezentem dla rodziców. Życzymy więc i my wszystkiego najlepszego i szczęśliwego rozwiązania.

