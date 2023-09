Żona wystroiła Gajosa na urodziny! W sklepie nie wyglądał na zadowolonego. Dał się namówić na różową koszulę?

Bitwa na torsy Zygmunta Chajzera. Te zdjęcia dzieli 50 lat. Jest się czym chwalić, co za forma!

Janusz Gajos to wybitny aktor i niezwykła osobowość telewizyjna. W tym roku artysta miał podwójny powód do świętowania. Brylował na ściance i na bankiecie podczas Festiwalu w Gdyni, gdzie pojawił się za sprawą uroczystego pokazu filmu „Różyczka 2”, w którym gra jedną z głównych ról, a dodatkowo 23 września skończył 84 lata. Gwiazdora na salonach aż rozpierała energia i dopisywał doskonały humor. Dodatkowo wyglądał bardzo elegancko.

Żona wystylizowała Janusza Gajosa!

Nietrudno się domyślić, że za stylizacjami aktora stoi jego ukochana żona Elżbieta. Małżonkowie tuż przed festiwalem wybrali się razem do ekskluzywnego butiku, gdzie pani Ela pomagała mężowi dobrać eleganckie ciuchy na wielkie wyjścia. Gajos całkowicie zdał się na świetny gust małżonki, która wraz z ekspedientką dobrała odpowiednią dla niego garderobę. Warto było poświecić chwilkę, bo w sklepie było sporo promocji na markowe rzeczy. Sam jak typowy facet wyglądał na nieco znudzonego zakupami. Na szczęście żona wie, co dla niego najlepsze i na koniec oboje byli zadowoleni. Taka małżonka to prawdziwy skarb!

Relacja z zakupów Gajosów w naszej galerii!

Aldona Orman na planie filmowym w Albanii spadła w przepaść prosto na beton: „Miałam mieć operację szyi. Groził mi paraliż…" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.