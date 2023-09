Olga Bołądź bez stanika. Kto jeszcze zadał szyku podczas Ceremonii Zamknięcia 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni?

Moda jest pojęciem względnym, ale tak prestiżowe wydarzenie jak Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zobowiązuje, by wyróżnić się z tłumu. Nic dziwnego, że gwiazdy filmowe prześcigają się w pomysłach na kreacje, by zadać szyku i zwrócić na siebie uwagę. W tym roku na Ceremonii Zamknięcia 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni wśród licznie zgromadzonych gości błyszczały, m.in.: Magdalena Boczarska, która postawiła na elegancką czarną, dopasowaną do swojej sylwetki kreację. Dobrała do niej srebrne szpilki. Olga Bołądź zaprezentowała się w szarym owersizowym garniturze, a pod marynarkę nie założyła stanika! Dekolt aktorki z pewnością rozproszył uwagę niejednego dżentelmena. Wyglądała dość oryginalnie i mimo wszystko z klasą.

Najlepiej ubrane gwiazdy na Festiwalu w Gdyni

Grażyna Szapołowska wybrała bezpieczną czerń, którą przełamała okazałym kwiatem w odcieniu fioletu oraz butami w podobnym kolorze. Karolina Chapko ubrała beżową suknię, która odkrywała jej jędrny brzuszek. Doskonale wyglądała również Katarzyna Herman w zwiewnej miętowej kreacji z rękawami do ziemi. Małgorzata Kożuchowska w klasycznej czerni jak zwykle zadała szyku, choć przydałaby się jakaś błyskotka na dekolcie. Natomiast Monika Olejnik jawiła się w bieli niczym królowa śniegu. Suknię z dołem w stylu „syrenki” przełamała perłami, które trochę zlały się z jej kolorem i z daleka mogły być niewidoczne. Lena Góra postawiła trochę na męski styl, pokazując się „pod krawatem”. Skopiowała trochę Maje Ostaszwską, która niemal identycznie wyglądała ostatnio na premierze filmu Agnieszki Holland.

Grażyna Szapołowska zagrała premierę teatralną „Wisławie-Grażyna" po zaledwie pięciu próbach!