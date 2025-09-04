Żurnalista miał zawał? Z tego powodu trafił do szpitala

Żurnalista tak naprawdę nazywa się Dawid Swakowski. Dziennikarz, który prowadzi niesamowicie szczere wywiady z największymi postaciami polskiej sceny show-biznesowej, a nawet politycznej, nigdy nie pokazuje swojej twarzy. Kamera w jego studiu zawsze jest nakierowana na gościa, bohatera wywiadu, a jego autor chowa się w mroku.

Długa lista gwiazd u Żurnalisty

Audycja "Żurnalista – Rozmowy bez kompromisów" jest jedną z najpopularniejszych w kraju. Jego gośćmi byli m.in.: Andrzej Duda, Doda, Jerzy Zięba, Łukasz Litewka, Karol Nawrocki, Paweł Kukiz, Paweł Deląg. Ta lista zdaje się nie mieć końca, a wszyscy rozmówcy Żurnalisty wydają się być wyjątkowo szczerzy.

Na oficjalnym profilu Żurnalisty na Instagramie pełno jest zdjęć gwiazd, które zdecydowały się na szczere wyznania. Tym razem jednak na Instastory podcastera pojawiły się fotki, których on jest bohaterem. Jasno z nich wynika, że Swakowski trafił do szpitala wyszło także na jaw z jakiego powodu. To poważna sprawa.

"Już jest lepiej"

Póki leżę, pogadajmy

- zaprosił Żurnaista swoich fanów do dialogu. Od razu padło pytanie o to, co się stało, bo na zdjęciu widać było tylko nogi podcastera na szpitalnym łóżku.

To tak w skrócie trafiłem do szpitala z podejrzeniem zawału, ale już jest lepiej. Trochę mniej kawy i stresu przy pracy.

Wiadomo już, że Swakowski jest zadowolony z obsługi na SOR. Na pytanie o to odpowiedział entuzjastycznie:

Najlepsza! Dziękuję za 100000 pobrań krwi!

Kiedy Żurnalista wyjdzie ze szpitala?

Na innym zdjęciu dziennikarz ujawnił, że w szpitalu na pewno zostanie tydzień. Nikt nie zatrzymuje pacjentów na siłę, widać więc, że żartów ze zdrowiem Żurnalistów nie ma. Czy naprawdę miał zawał? Jak się czuje? Jakie są plany i zalecenia lekarzy? Będziemy informowali na bieżąco.

