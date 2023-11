Związek Gabriela Seweryna i Rafała Grabiasa to wielka ściema! Wszyscy się nabrali

Śmierć Gabriela Seweryna. Sprawę bada prokuratura

Nie milkną echa nagłej śmierci Gabriela Seweryna. Na nowym nagraniu widać, jak gwiazdor programu "Królowe życia" naprawdę zachowywał się przed karetką. Sprawa wzbudza olbrzymie emocje - trafiło już zawiadomienie do prokuratury. W rozmowie z "Super Expressem" do śmierci Gabriela Seweryna odniosła się rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy. - W godzinach wieczornych do prokuratury dotarły dwa zawiadomienia kwestionujące sposób udzielenia pomocy medycznej. Funkcjonariusze policji wykonujący czynności w tej sprawie potwierdzili, że zostali wezwani w związku z agresywnym zachowaniem mężczyzny, do którego wezwano karetkę pogotowia. Zespół pogotowia zwrócił się o pomoc do policji, która potwierdziła, że z przyczyn niezależnych od ratowników nie można było udzielić pomocy. Następnie mężczyznę prywatnym transportem do szpitala zawiózł znajomy. Te materiały są włączone do postępowania w sprawie zgonu mężczyzny. W oparciu o sekcję zwłok wyjaśnimy przyczynę zgonu i wyjaśnimy wszelkie inne okoliczności - poinformowała prokurator Lidia Tkaczyszyn.

Gabriel Seweryn po rozstaniu Rafałem Grabiasem związał się z Kamilem Biełą

Gdy wyszło na jaw, że Gabriel Seweryn nie żyje, pożegnał go na Instagramie były partner Rafał Grabias. Potem w rozmowie z "SE" mężczyzna stwierdził, że to dla niego zbyt osobiste, żeby komentował "śmierć Gabriela publicznie". - Najpiękniejsze wspomnienia zostaną na zawsze w moim sercu - podkreślił Rafał Grabias. Jego związek z projektantem był bardzo burzliwy. Panowie rozstawali się, by potem znów być razem. W końcu jednak nastąpił definitywny koniec ich relacji. Gabriel Seweryn znalazł szczęście u boku innego mężczyzny. Był mim Kamil Bieła. Panowie musieli zmagać z atakami z różnych stron. - Oświadczam wszem wobec, że dla mnie pan Kamil Bieła jest najpiękniejszy i najprzystojniejszy na świecie. Mielibyśmy razem raj na ziemi, gdyby nie to, że hejterzy zgotowali nam istne piekło - wyznał Gabriel Seweryn w rozmowie z Pomponikiem.

Związek Gabriela Seweryna i Rafała Grabiasa to wielka ściema! Gwiazdor programu "Królowe życia" się wygadał

Już po śmierci Gabriela Seweryna profil magazynu Replika na Instagramie przypomniał dawną wypowiedź projektanta dla Pudelka. Rzuca ona całkiem inne światło na jego związek z Rafałem Grabiasem. Wygląda na to, że przez długi czas panowie grali w swego rodzaju teatrze, a ich miłość to była wielka ściema. - Nasz związek skończył się siedem lat temu. Od siedmiu lat nie sypialiśmy ze sobą! Jak zamieszkaliśmy w Berlinie, nic nas nie łączyło. Każdy z nas miał ułożyć sobie życie na nowo. W międzyczasie dostaliśmy propozycję, żeby wziąć udział w programie. Chcieli żebyśmy grali, to nie były sceny z naszego życia. To nie była prawda, nic mnie z nim nie łączyło - wyznał w 2021 roku Gabriel Seweryn.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Gabriela Seweryna z Rafałem Grabiasem