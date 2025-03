Mans Zelmerlow podbił serca fanów Eurowizji

Eurowizja od lat wzbudza wiele emocji. Chociaż konkurs cieszy się ogromną popularnością, to nie wszystkim zwycięzcom udaje się zrobić międzynarodową karierę. W ostatnich latach najgłośniej było zdecydowanie o włoskiej grupie Maneskin. Pięć minut sławy umiejętnie wykorzystał również Mans Zelmerlow (38 l.).

Szwedzki piosenkarz zaczynał karierę jako aktor musicalowy. W ojczyźnie popularność zdobył dzięki udziałowi w drugiej edycji "Idola" w 2005 roku. Po tym na dobre skupił się na muzycznej karierze. Jego trzy pierwsze płyty trafiły na pierwsze miejsce na liście najchętniej kupowanych albumów.

W 2015 zwyciężył w 60. Konkursie Piosenki Eurowizji. Jego piosenka "Heroes" stała się hitem w Polsce i na świecie. Młody artysta stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych uczestników Eurowizji w historii konkursu. Mans Zelmerlow wiele razy koncertował w Polsce.

Mans Zelmerlow: Żona oskarża go o przemoc i zdrady

Prywatnie Zelmerlow związał się z angielską aktorką Ciarą Janson (37 l.). Pobrali się we wrześniu 2016 roku. Rok później na świat przyszedł ich pierwszy syn. Długo starali się o kolejne dzieci. Niestety, aktorka poroniła i to dwukrotnie. O swojej stracie Janson napisała w poruszającym wpisie na Instagramie. W 2022 roku para doczekała się kolejnego syna. Ciara ma jeszcze jednego syna z poprzedniego związku.

Mans i Ciara długo uchodzili za przykład idealnego związku. Na Instagramie dzielili się relacjami z chwil spędzonych w rodzinnym gronie. Jeszcze kilka tygodni temu małżonkowie uśmiechali się do fanów z radosnego selfie. Okazuje się, że kolejny raz idealne życie z Instagrama jest tylko iluzją.

Szwedzka gazeta "Aftonbladet" poinformowała niedawno, że Zelmerlow złożył pozew o rozwód. Na te doniesienia zareagowała Janson, która w obszernym poście opisała, co naprawdę działo się w ich małżeństwie. Stwierdziła, że to ona złożyła papiery rozwodowe. Nie chciała, by sprawa przedostała się do mediów. Ciara oskarżyła męża o stosowanie przemocy, zdrady oraz uzależnienie od narkotyków.

Zbyt długo milczałam. (...) Nie mogę dłużej pozwalać mojej rodzinie żyć w nieprzyjaznym środowisku, być narażoną na nadużywanie narkotyków, przemoc fizyczną oraz nieustanną niewierność. Zachęcam każdego, kto jest w podobnej sytuacji, do szukania pomocy i wsparcia oraz znalezienia sił, aby przejść kontrolę nad swoim życiem. Każdy zasługuje na szczęście i wolność - napisała w poście.

Na koniec życzyła swojemu (jeszcze) mężowi, by znalazł odpowiednią pomoc, której "tak rozpaczliwie potrzebuje". Wstrząsające oświadczenie aktorki zniknęło już z Instagrama. Zamiast tego pojawił się wymowny wpis z napisem "silenced", co można przetłumaczyć jako "uciszona".

Mans wyłączył możliwość dodawania komentarzy na swoim Instagramie. Na oskarżenia Janson odpowiedziała za to prawniczka gwiazdora.

Wysuwanie tego typu oskarżeń jest niezwykle poważne - powiedziała na łamach szwedzkiego magazynu "Expressen".

Z kolei menadżerka Zelmerlowa stwierdziła, że rozwód to "trudna decyzja, nie tylko jako rodzica małych dzieci, ale również jako osoby publicznej".

