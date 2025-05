Życie dało jej drugą szansę! Miała lecieć jednym samolotem z Anną Jantar

Anna Jantar zginęła tragicznie. Wracała do rodziny

Pod koniec 1979 roku Anna Jantar wyjechała w kilkumiesięczne tournée po Stanach Zjednoczonych. Po latach jej mąż wspominał, że prosił ją, by została w domu. Artystka nie dała się ani przekonać błaganiom męża, ani łzom zaledwie czteroletniej córki. W USA spędziła wiele tygodni.

Krzysztof Krawczyk, który spotkał Jantar podczas jej ostatniej trasy koncertowej wspominał, że piosenkarka bardzo tęskniła za bliskimi. Miała nawet zamienić się z kimś biletami lotniczymi, by wrócić do Polski wcześniej. 13 marca Anna Jantar wsiadła na pokład samolotu Ił-62 "Mikołaj Kopernik" lecącego z lotniska JFK z Nowego Jorku do Warszawy. Odliczała godziny do spotkania z córeczką i mężem.

Niestety, nie dane im było się spotkać. Samolot rozbił się na chwilę przed lądowaniem. W katastrofie zginęli wszyscy pasażerowie i załoga - 87 osób. Wśród nich Anna Jantar, 22 reprezentantów kadry bokserskiej USA, szóstka delegatów warszawskich uczelni wracających z międzynarodowej konferencji.

Izabela Skrybant-Dziewiątkowska mogła podzielić smutny los Anny Jantar!

Nie wszyscy wiedzą, że na pokładzie samolotu mieli znajdować się również inni polscy artyści. W tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych przebywał bowiem zespół Tercet Egzotyczny. W latach 80-tych grupa występowała niemal na całym świecie, a w USA cieszyła się szczególną popularnością.

Zespół miał wracać do Polski 14 marca, tym samym feralnym lotem, co żona Anna Jantar. Wokalistka Tercetu, Izabela Skrybant-Dziewiątkowska, miała już kupiony bilet i spakowane walizki. Niespodziewanie zespół otrzymał bardzo lukratywną propozycję, z której postanowili skorzystać. Zostali więc w USA na dłużej.

Mogłam zginąć razem z Anią Jantar. Dosłownie w ostatniej chwili dostałam dodatkowy kontrakt i po prośbach zostałam dłużej. Zadzwoniłam do Ani. Była niepocieszona. Mówiła, że tak nie chciała wracać sama. Ja nie wiem dlaczego, ale dostałam od życia drugą szansę - wspomina Skrybant w albumie "Anna Jantar - bursztynowa dziewczyna".

Izabela Skrybant-Dziewiątkowska uniknęła śmierci w katastrofie. Ale i ją życie boleśnie doświadczyło. W 2002 roku nagle zmarł ukochany mąż artystki Zbigniew Dziewiątkowski. Piosenkarka nigdy nie pogodziła się z jego odejściem i zastanawiała się nawet nad zawieszeniem działalności zespołu. W 2017 roku poważnie zachorowała jej córka Kasia. Na szczęście poważne problemy zdrowotne udało się zażegnać.

Z chorobą zmagała się również sama Skrybant-Dziewiątkowska. Zmarła 1 maja 2019 roku. Niecałe dwa lata wcześniej lekarze wykryli u niej nowotwór. Artystka była aktywna zawodowo niemal do samego końca.

