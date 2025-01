Zygmunt Chajzer ma wnuki w Szwecji! Najstarsza wnuczka jest niemal dorosła

Zygmunt Chajzer ma 70 lat i od 40 jest mężem swojej ukochanej Doroty. Z tego związku ma dwoje dzieci - Filipa, który poszedł śladami ojca i również zrobił karierę w telewizji, jednak jakiś czas temu z niej zrezygnował, oraz Weronikę, młodszą siostrę byłego dziennikarza.

Ale to nie są wszystkie pociechy Chajzera seniora. Rodzeństwo ma jeszcze starszą, przyrodnią siostrę. Karolina jest owocem poprzedniej relacji Zygmunta. Kobieta od dziecka mieszka poza granicami Polski i tam wychowuje dwoje dorastających dzieci. O tych wnukach Chajzera do tej pory nie mówiło się wiele.

Zygmunt Chajzer w 2015 r., kiedy doszło do tragicznego w skutkach wypadku samochodowego, w którym życie stracił jego najstarszy wnuk, miał jeszcze dwoje wnucząt od Karoliny. Później na świat przyszedł Aleksander, najmłodszy, obecnie 7-letni. Gdyby nie wypadek sprzed dekady, Maksymilian miałby już niemal 19 lat. Strata chłopca była dramatem dla jego najbliższych.

Straciłem moje dziecko. Syna, którego kochałem nad wszystko na świecie. Moje życie właśnie straciło sens. Ten wpis jest ponad moją siłę jak zresztą wszystko od zeszłego tygodnia. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się go kiedyś znaleźć. Teraz nie wiem tylko jeszcze jak. Jestem w bardzo złym stanie. Jest ze mną rodzina i przyjaciele. Z góry bardzo dziękuję za wsparcie, modlitwę, zwykłą dobrą myśl - pisał zrozpaczony dziennikarz niemal dekadę temu. Gdy doszło do tragedii, był na wakacjach w USA.

Chajzer jest dziadkiem bardzo aktywnym, kochającym sport. Jego wnuk Aleksander dzieli z nim wspólne pasje. 7-latek gra w piłkę nożną, a dziennikarz stara się nie ustępować mu formą.

Pozostała dwójka wnucząt to 17-letnia Ebba i 14-letni John. Ich mama mieszka w Szwecji od 3. roku życia, ale bardzo dobrze mówi w ojczystym języku. Chajzer nie widuje jej dzieci zbyt często, bo tylko 2 czy 3 razy w roku, ale stara się utrzymywać kontakt z nastolatkami.

John to taki trochę Schwarzenegger. Biega i sporo ćwiczy na siłowni. Pamiętam, że urodził się, kiedy miałem treningi do "Tańca z Gwiazdami" i nie miałem szansy zobaczenia go od razu. Dopiero po zakończeniu show pojechaliśmy z Filipem do Szwecji - opowiadał Chajzer.