Zygmunt Maziarz ze Słupczy uczestnikiem "The Voice Senior". To 88-letni strażak z pięknym głosem

W sobotę, 6 stycznia wyemitowana zostanie już 5. edycja "The Voice Senior". Przez siedem tygodni widzowie będą oglądać zmagania wokalistów na antenie TVP2 w każdą sobotę o godzinie 20:00 oraz 21:00. Nowa edycja przyniesie również zmiany w programie. Dotychczasowego trenera Piotra Cygowskiego zastąpi Halina Frąckowiak. Do roli prowadzącej powróci Marta Manowska, którą w czwartym sezonie zastąpiła Małgorzata Tomaszewska.

W pierwszym odcinku nowej edycji "The Voice Senior" swoje wokalne umiejętności zaprezentuje między innymi Zygmunt Maziarz. Too 88-letni druh strażak ze Słupczy, w gminie Dwikozy. W sierpniu 2023 roku Marta Manowska wraz z ekipą "The Voice Senior" odwiedziła mężczyznę w jego rodzinnej miejscowości. Jak podaje portal echodnia.eu Zygmunt Maziarz osobiście zgłosił się do programu. Na spotkaniu z Manowską pojawił się także wójt Dwikóz Marek Łukaszek, który podarował dziarskiemu wokaliście dyktafon. Starosta sandomierski Marcin Piwnik podarował panu Zygmuntowi miód, aby zadbać o głos.

