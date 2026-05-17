31 200 lajków i pizza w Pałacu. Tak Nawrocki spełnił obietnicę

Weronika Fakhriddinova
2026-05-17 18:00

Zaczęło się od internetowego wyzwania, a skończyło na pizzy w Pałacu Prezydenckim. Harcerze z „Zastępu Alfa” zdobyli wymagane 31 200 polubień, a prezydent Karol Nawrocki spełnił obietnicę i spotkał się z nimi w nieformalnej atmosferze. Po wszystkim młodzi harcerze opublikowali poruszający filmik z muzyką „Home” Edward Sharpe & The Magnetic Zeros.

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express

Harcerze rzucili wyzwanie Karolowi Nawrockiemu

Ta historia zaczęła się niewinnie, ale szybko podbiła media społecznościowe. Podczas jednego ze spotkań harcerze zapytali prezydenta Karola Nawrockiego, ile polubień musieliby zdobyć, żeby poszedł z nimi na pizzę. Głowa państwa podjęła wyzwanie i wyznaczyła konkretny próg: 31 200 „lajków”.

Młodzi harcerze nie odpuścili. Zorganizowali internetową akcję, zmobilizowali obserwujących i osiągnęli cel. Gdy licznik dobił do wskazanej liczby, sprawa była jasna, prezydent musiał dotrzymać słowa. I dotrzymał.

Pizza w Pałacu Prezydenckim. Nawrocki spełnił obietnicę

Zwykły internetowy zakład zamienił się w spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Harcerze zostali zaproszeni do ogrodu, gdzie razem z Karolem Nawrockim przygotowywali pizzę. Nie było wielkiej pompy ani oficjalnego tonu, raczej swobodna atmosfera, rozmowy i wspólny czas.

Relacja z wydarzenia pojawiła się na profilu „Nawrocki2025” na platformie X. We wpisie podkreślono, że nawet w pozornie małych sprawach obietnic trzeba dotrzymywać.

„Słowa należy dotrzymywać! Także w rzekomo mniejszych sprawach” — napisano w mediach społecznościowych.

Dla harcerzy to z pewnością była przygoda, którą zapamiętają na długo. Dla prezydenta okazja, by pokazać mniej formalną stronę urzędu.

Zastęp Alfa pokazał wzruszający filmik. W tle piosenka „Home”

Po spotkaniu sami harcerze również podzielili się nagraniem. „Zastęp Alfa” opublikował filmik, w którym widać kadry z wizyty i wspólnie spędzonego czasu. Szczególną uwagę przyciągnął dobór muzyki. W tle wybrzmiała piosenka „Home” Edward Sharpe & The Magnetic Zeros.

To właśnie ten fragment nadał nagraniu wyjątkowo ciepły charakter. Słowa: „Home is wherever I’m with you” czyli w wolnym tłumaczeniu: „Dom jest tam, gdzie jestem z tobą”, idealnie zagrały z atmosferą filmu. Wyszło nie jak sztywna relacja z oficjalnego wydarzenia, ale jak pamiątka z ważnego dnia dla grupy dzieciaków, które uwierzyły, że internetowe wyzwanie naprawdę może się spełnić.

Internetowe wyzwanie z happy endem

Historia harcerzy i Karola Nawrockiego pokazuje, że czasem wystarczy prosty pomysł, żeby stworzyć coś, co poruszy internautów. Było wyzwanie, była mobilizacja, były tysiące polubień i finał w Pałacu Prezydenckim.

Najbardziej ujęło jednak nie samo osiągnięcie progu 31 200 lajków, ale to, co wydarzyło się później. Prezydent dotrzymał słowa, harcerze spełnili swoje marzenie, a na koniec powstał filmik, który trudno oglądać bez uśmiechu.

