86-letni polski satyryk wprost o swojej emeryturze. Wystarczyło mu jedno słowo. GROZA!

Para prezydencka we wzruszających słowach o ks. Isakowiczu-Zaleskim. Łzy same cisną się do oczu

To naprawdę nie żart! Znany poseł PiS otwarcie pochwalił Hołownię! Co na to Kaczyński?

Przed laty Jan Pietrzak był wielkim gwiazdorem. Występował w filmach, festiwalach, był twórcą "Kabaretu Pod Egidą". Wielu osobom wydaje się, że artyści zarabiają krocie, ale prawda często jest zupełnie inna. Po latach pracy artyści przekonują się na własnej skórze, że czeka ich trudna emerytura, bo dostają często świadczenia wręcz głodowe. Dlaczego tak się dzieje? Tłumaczył to już jakiś czas temu ekspert, Antoni Kwolek z Instytutu Emerytalnego: - "Praca" artystów nie jest taka sama jak w przypadku "zwykłych pracowników". Nie zakłada pracy po osiem godzin dziennie pięć dni w tygodniu przez około 40 lat, ale wiąże się z nieregularnymi dochodami - komentował specjalista w rozmowie z Business Insiderem.

Co za tym idzie składki artystów często nie są regularne, a jeśli ktoś u szczytu sławy nie zadba sam o swoją przyszłość, to później może mieć problem, a wielu może to odczuć. Ostatnio media donosiły o tym, że komentatorzy TVP czy TVP Info dostawali pieniądze za komentarze. Wśród tych osób znalazł się też Jan Pietrzak, który w ostatnich latach często gościł w programach publicznego nadawcy.

W rozmowie z Plejadą satyryk przyznaje, że zdarzało się, iż dostawał pieniądze, ale przez cały zeszły rok za występy w różnych telewizjach wcale wiele nie otrzymał, a w TVP wypowiadał się dla idei, bo chciał przekazać : - Dostawałem czasem jakieś pieniądze, ale wolałbym więcej. Przez cały ubiegły rok dostałem ok. 15 tys. ze wszystkich polskich telewizji. Jakby to podzielić na 12 miesięcy, to wyjdzie ok. tysiąca z groszami. Występowałem raz na tydzień, np. u Michała Rachonia. Nie jest to wygórowana suma - ocenił.

Przy okazji został zapytany o swoją emeryturę: - Moja emerytura wynosi 3200 zł i bardzo trudno mi się za nią utrzymać, tym bardziej że nie mogę dorobić, bo moje występy są zakazane w wielu miastach Polski - dodał.

CZYTAJ: Lech Wałęsa przed kamerą ujawnił prawdę o swojej emeryturze! Konkretna kwota. "Nie starcza mi"

NIŻEJ ZDJĘCIA KARSKIEGO ROBIĄCEGO SIĘ NA BÓSTWO: