Agata Duda i Kasia Cichopek wystrojone jak bliźniaczki! Uwagę zwraca dekolt

Agata Duda może pochwalić się sporą kolekcją kolorowych sukienek i marynarek. Bez wątpienia to jej ulubione części garderoby! Najczęściej kompletuje swoje stroje tak, by marynarka stanowiła kontrast do reszty stylizacji. Zaprezentowała to między innymi podczas wizyty w Fundacji „Szlakiem Tęczy”, gdzie oglądała wielkanocne ozdoby. Ubrała się w czarną bluzkę i czarne spodnie, a do tego dobrała białą marynarkę. W niemal identycznej marynarce Kasia Cichopek zaprezentowała się na swoim Instagramie. Uwagę zwraca jednak dekolt, pod którym nie widać żadnej bluzki… Jakiś czas temu także Sharon Stone podczas pozowania na ściance. Wygląda na to, że białe marynarki to absolutny hit wiosny! Nie tylko celebrytki upodobały sobie ten element garderoby, ale także Agata Duda. Styl pierwszej damy zdecydowanie sprawdzi się dla dojrzałych kobiet, z kolei na frywolną stylizację Kasi Cichopek mogą się zdecydować młodsze, odważne panie.

Małżonka Prezydenta odwiedziła siedzibę Fundacji „Szlakiem Tęczy” w Ruścu, gdzie odbywały się warsztaty terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnościami. Rozmawiano też o powstającym centrum opiekuńczo-mieszkalnym dedykowanym dorosłym z dysfunkcjami.https://t.co/hrDTTthqi4 pic.twitter.com/QxwvFG4mrD— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) March 29, 2023