Agata Duda przyłapana z prawdziwym ciachem! Wiele kobiet chciałoby się znaleźć na jej miejscu

Agata Duda odbywa wiele oficjalnych spotkań w Stanach Zjednoczonych. Widziała się nie tylko ze światowymi przywódcami i ich parterami, ale także z gwiazdą światowego formatu. Pierwsza dama wzięła udział w zorganizowanym przez UNICEF spotkaniu, podczas którego dyskutowano o prawach dzieci. Towarzyszyły jej pierwsza dama USA Jill Biden, Królowa Belgii Matylda, królowa Jordanii Ranii i zastępczyni sekretarza generalnego ONZ, Aminy J. Mohammed.

Chyba żadna z nich się nie spodziewała, że do pokoju wkroczy Orlando Bloom, aktor znany z roli Legolasa we „Władcy Pierścieni” czy Willa Turnera w „Piratach z Karaibów”! Wiele kobiet do dziś za nim szaleje. Gwiazdor jest nie tylko wyjątkowo przystojny. Od lat jest ambasadorem UNICEF-u. Podczas spotkania z paniami przywitał się z każdą z nich i zamienił kilka słów.

Agata Duda również prezentowała się wspaniale. Jak zwykle wybrała garsonkę w żywym, łososiowym kolorze, a do tego białą bluzkę i beżowe szpilki. Miała też nową fryzurę z przedziałkiem po środku i włosami okalającymi jej twarz.

- Wydarzenie było także wyrazem uznania dla osiągnięć w zakresie praw dziecka. Przedstawiono konkretne rozwiązania umożliwiające osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju – z dziećmi i dla dzieci – czytamy na Instagramie pierwszej damy RP, gdzie umieszczono także zdjęcie z wizyty Orlando Blooma.

