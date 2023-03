Tak usuną pomniki Jana Pawła II?! Ma to być zrobione po cichu. Stefan Niesiołowski ma plan

Agata Duda ubrana jak księżna Kate! Ten krój i kolor to hit wiosny

Pierwsza dama Agata Duda poleciała do USA

Agata Duda przebywa w Stanach Zjednoczonych. Wybrała się tam w ważnych sprawach dosłownie tydzień po wizycie amerykańskiego prezydenta Joe Bidena w Polsce. W czasie słynnego przemówienia w Arkadach Kubickiego, Joe Biden zwrócił się do Agaty Dudy i powiedział: - Polski biznes i społeczeństwo obywatelskie, w tym pierwsza dama Polski, która jest tu dziś wieczorem, przewodzili z sercem i determinacją, pokazując wszystko, co dobre w ludzkim duchu. Pierwsza damo, kochamy panią - te słowa musiały szczególnie mocno zapaść w sercu żony Andrzeja Dudy.

W czasie wizyty Joe Bidena w Polsce Agata Duda nie miała okazji spotkać jego żony Jill Biden, bo ta została w USA. Jednak panie nadrobiły zaległości i spotkały się ze sobą w środę (1 marca). Przebywająca w Ameryce Agata Duda miała okazję porozmawiać z pierwszą damą USA. Zdjęcia ze spotkania krążą po sieci i widać, że pierwsze damy doskonale się czuły w swoim towarzystwie, były zadowolone ze spotkania, które przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze. Obie też wyglądały świetnie, choć trzeba przyznać, że Agata Duda postawiła na eleganckie, ale bezpieczne rozwiązanie, czyli biel i czerń. Jednak o ekspercką opinię poprosiliśmy Daniela Jacoba Dalego, projektanta mody, który zna się na strojach, jak nikt!

CZYTAJ: Dlaczego Agata Duda nie powitała Joe Bidena wraz z mężem przed Pałacem Prezydenckim? Wyjaśniamy

CO POWIEDIAŁ EKSPERT? SPRAWDŹ NIŻEJ:

🇵🇱🇺🇸 Waszyngton | W Białym Domu @WhiteHouse Małżonka Prezydenta Agata-Kornhauser-Duda spotkała się z Pierwszą Damą USA Jill Biden @FLOTUS. pic.twitter.com/4bkpXNlq4g— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) March 2, 2023

- Agata Duda zaskakuje nas wszystkich za każdym razem coraz bardziej i pozytywnie! Jej dobra passa w modzie trwa od dłuższego czasu. Pierwsza dama Polski spotkała się z żoną prezydenta USA, na spotkanie założyła symetryczną marynarkę w kolorach białym oraz czarnym, a także czarne spodnie i czarną bluzkę. Wyglądała oszałamiająco i przypominała kultową postać Alexis Colby z serialu Dynastia! A jak pamiętamy styl Alexis był hitem lat 80. i tak pozostało do dziś - ocenia ekspert od mody.

Jak dodał projektant mody amerykańska pierwsza dama przy Agacie Dudzie nie wypadła zbyt dobrze: - Jill Biden na tle polskiej pierwszej damy wypadła bardzo słabo. Agata Duda zdecydowanie odniosła zwycięstwo i obroniła się klasą i stylem. Żona Joe Bidena wyglądał przeciętnie, wręcz nie zauważalnie w porównaniu z nasza Agatą.

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ ZE SPOTKANIA JILL BIDEN I AGATY DUDY:

Agata Duda na spotkania pierwszych dam USA ubiera się biel i czerń

I zauważa, że to nie pierwszy raz, gdy Agata Duda stawia na to kolorystyczne rozwiązanie: - To jednak nie pierwszy raz, gdy żona Andrzeja Dudy założył strój o symetrycznym kroju w bieli i czerni. Kilka lat temu na spotkaniu z żoną ówczesnego prezydenta USA Donalda Trumpa, pojawiła się w długiej sukni i stoczyła modowy pojedynek z Melanią Trump, który oczywiście wygrała, a zdjęcia jej stylizacji obiegły cały świat.

Symetria w strojach Agaty Dudy. Co oznacza? Znany projektant wyjaśnia: Oznacza harmonię i spójność

Projektanta zapytaliśmy też o stój Agaty Dudy z ostatniej konferencji, która odbyła się w ambasadzie Polski w USA: - W Waszyngtonie na konferencji na rzecz wsparcia ukraińskich uchodźców rodowita krakowianka pojawiła się w komplecie symetrycznym czarno-czerwonym. Zdecydowanie i tym razem wyróżniła się na tle wszystkich zaproszonych gości. Symetria oznacza harmonię i spójność, ale również poczucie równowagi, więc można wywnioskować odczucia Agaty Dudy, które nam przekazuje swoimi strojami - zauważa Dali.

Relacja z konferencji w Waszyngtonie nt. polskiego wsparcia dla uchodźców z Ukrainy, z udziałem Agaty Kornhauser-Dudy. https://t.co/jbPdeqbMQx pic.twitter.com/tn6TfFcXDP— Marek Magierowski (@mmagierowski) March 1, 2023