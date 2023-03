Agata Duda ubrana jak księżna Kate! Ten krój i kolor to hit wiosny

Skandaliczne słowa 22-letniej Wiktorii. "Jak widzę teraz staruchów, to mnie krew zalewa"

Agata Duda słynie ze swojego świetnego stylu i dla wielu Polek stanowi wzór godny naśladowania. To właśnie ze stylizacji pierwszej damy starają się czerpać przy wybieraniu strojów dla siebie. Nic dziwnego – zawsze wygląda elegancko i łączy najnowsze trendy z klasyką, dzięki czemu prezentuje się pierwszorzędnie. Czyżby Agata Duda z kolei inspirowała się członkiniami brytyjskiej rodziny królewskiej? Ostatnio pierwsza dama pojawiła się w polskiej ambasadzie w Waszyngtonie, gdzie spotkała się z polonią. - Szczególna jest też rola pedagogów, którzy wychowują młodzież w duchu patriotyzmu, w poszanowaniu dla naszych symboli narodowych. A jednocześnie dbają Państwo o wpojenie uczniom tolerancji: i dla kraju pochodzenia i kraju zamieszkania. To bardzo wymagające i odpowiedzialne zadanie! – czytamy na Instagramie.

Na tę okazję Agata Duda wybrała długą czerwoną sukienką z długimi rękawami. Do tego dobrała czarny pasek, który podkreślał talię, i czarne szpilki.

Ten strój do złudzenia przypomina kreację księżnej Kate, którą ta założyła podczas wizyty w Kornwalii w lutym tego roku. Księżna również zdecydowała się na ciemną czerwień, długi rękaw i długi dół sukienki. Do tego też miała pasek w talii! Czyżby czerwień i długie, proste kroje miały być hitem nadchodzącej wiosny? Wiele na to wskazuje!

