W czwartek w Warszawie pojawiła się koreańska para prezydencka. Wizyta prezydenta Republiki Korei Yoon Suk–yeola i jego żony, dotyczyła m.in. współpracy gospodarczej między państwami. Jak wskazano: - Andrzej Duda podczas spotkania z mediami przypomniał, że polsko–koreańskie relacje gospodarcze i obecność przedstawicieli Korei na polskim rynku gospodarczym liczą już 34 lata. "Możemy więc powiedzieć, że zarówno koreańscy przedsiębiorcy znają znakomicie Polskę i Polaków, jak i Polacy znakomicie poznali koreańskich przedsiębiorców, a przede wszystkim koreańskie produkty – mówił. Prezydent wskazywał, że tysiące Polaków pracuje w koreańskich firmach, które mają w Polsce fabryki" - napisano w komunikacie opublikowanym na stronie prezydenta.

Agata Duda i jej równolatka z Korei odwiedziły wystawę i spotkały się z harcerzami

Podczas gdy prezydenci rozmawiali na oficjalnych spotkaniach, Agata Duda zabrała swoją odpowiedniczkę z Korei na wystawę prac Fridy Kalho, która jest w Łazienkach Królewskich. Agata Duda i Kim Keon Hee zwiedziły Pałac na Wyspie, a także zjadły wspólny lunch w Belwederze. Nasza prezydentowa opowiedziała o historii tego miejsca i poszczególnych salach. Później zabrała koreańską pierwszą damę na spotkanie z harcerzami, którzy już w sierpniu wezmą udział w 25. Światowym Zlocie Skautów Jamboree 2023, odbywającym się w Korei Południowej. Wieczorem zaś para prezydencka z Korei została ugoszczona na wykwintnym obiedzie wydanym na ich cześć.

To, co zwracało uwagę w czasie wizyty gości to... kolorowe stroje obu pierwszych dam. W czasie uroczystego powitania Agata Duda miała na sobie różową sukienkę, a Kim Keon Hee miała na sobie soczyście żółtą sukienkę. Wieczorem obie panie wystąpiły w kreacjach balowych, nasza pierwsza dama w popielatej sukni, a pierwsza dama Korei w czarnej. Która wypadła lepiej? Specjalnie dla "Super Expressu" ocenia Daniel Jacob Dali!

Podczas oficjalnej wizyty prezydenta Korei wraz z małżonką w Warszawie, Agata Duda zaprezentowała się jak nigdy wcześniej. Przebrała się dwukrotnie. Obie panie zaszalał, wyglądały niczym wprost z wybiegu mody w Paryżu! Żona prezydenta Korei założyła żółtą, bardzo dopasowaną sukienkę, która była idealnym wyborem, co pasowało do stojącej obok naszej pierwszej damy Agaty Dudy, całej w przepięknym odcieniu różu. Cały projekt Agaty Dudy był niczym z trójwymiarowy! Z cieniutkim paskiem wszytym oddzielającym górną część z kilkoma zakładkami oraz ramiona z podobnym efektem jak dół. Wieczorem Agata Duda pojawiała się w eleganckiej długiej sukience z ozdobnym dodatkiem w kształcie kokardy z tego samo materiału i koloru, co sukienka. Nie zabrakło również broszki, co jest rzadkością u pierwszej damy, ale warto przypomnieć, że to ulubiony dodatek Beaty Szydło, wiec może była premier zainspirowała Agatę Dudę. Długi rękaw, dekolt w półokrąg, długość sukienki w kolorze jasnego popielu tuż przed kostki był bardzo gustownym wyborem w porównaniu z wyborem żony prezydenta Korei, która postawiła na czerń. Kwadratowy dekolt oraz ciekawy akcent naszyjnika wiązanego pod szyją z kwiatkiem z białych pereł. Ciężko aż wybrać z takiej elegancji, która z pań zachwyciła bardziej. Obie wyglądały jak z okładki magazynu Vogue, więc sugeruje, że obu należy się złoty medal za takie reprezentowanie każdego z krajów.