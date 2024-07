Agata Duda zadała szyku w USA! Tak spędzała czas bez męża

Żona Budki nie mogła uwierzyć! To, co zrobił jej mąż, zaskoczyło wszystkich

Agata Duda towarzyszyła mężowi 9 lipca w uroczystościach jubileuszowych Sojuszu. To także czas, w którym minęło 25 lat obecności Polski w NATO. Z tej okazji założyła na siebie niebieską marynarkę ozdobioną kokardą na prawym ramieniu oraz spódnicę nad kostki. Do tego dobrała beżowe buty i delikatną biżuterię. Jak zwykle postawiła na elegancję i klasykę, ale dzięki zdecydowanemu kolorowi zdecydowanie wyróżniała się w tłumie!

Następnego dnia pierwsza dama w towarzystwie innych współmałżonków odwiedziła Narodowe Muzeum Historii Ameryki w Waszyngtonie. Mogła zobaczyć wystawę poświęconą jest 150–letniej historii amerykańskiej pop kultury „Naród Rozrywki”. Agata Duda zaprezentowała się w jasnoróżowym garniturze i pasujące buty. Na klapie marynarki widniała biała broszka. Uwagę zwracają spodnie żony Andrzeja Dudy. Nogawki był bardzo szerokie i długie - niemal całkowicie zasłaniały buty.

Pierwsza dama miała także okazję spotkać z nauczycielami Szkół Polskich w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Na spotkaniu byli obecni nauczyciele i dyrektorzy z trzech placówek, które uczą dzieci języka polskiego oraz geografii i historii Rzeczpospolitej. Duży nacisk jest także kładziony na rozwój postawy patriotycznej uczniów i szacunek do tradycji. Agata Duda z zainteresowaniem wysłuchała tego, jak na co dzień funkcjonują szkoły.

- Muszę przyznać, że poziom języka polskiego wśród dzieci z polskich rodzin poza granicami jest niezwykle wysoki właśnie w USA. Jest to przede wszystkim Państwa zasługa, za co serdecznie dziękuję – powiedziała, kierując podziękowania w stronę kadry pedagogicznej - powiedziała.

Na spotkaniu Agata Duda pokazała się w białej sukience w różowe kwiaty i pasujące kolorem buty.

Każda z trzech stylizacji polskiej pierwszej damy idealnie wpisywała się w najnowsze trendy: w końcu luźne spodnie i kwiatowe wzory to hit tegorocznych wakacji.

Warto zaznaczyć, że przed aktywnością nie powstrzymał jej nawet 30-kilku stopniowy upał, przy odczuwalnej temperaturze około 40 stopni C. Zadbała, by jej stroje pasowały nie tylko do okoliczności, ale także upalnej pogody.

