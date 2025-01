Agata Duda zaszalała w sylwestrową noc! W takiej odsłonie jej nie widzieliśmy [ZOBACZ]

Za nami sylwester. Nowy rok 2025 powitaliśmy na miejskich placach, prywatkach, wielkich balach, czy przed telewizorem w rytmie najlepszych hitów. Jak niemal każdego roku, także i tym razem, prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką postanowili złożyć życzenia Polakom. To był już ostatni sylwester, który małżonkowie spędzili jako para prezydencka.

Życzenia noworoczne od pary prezydenckiej

Co roku Duda pamiętał o rodakach, którym składał życzenia za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zwykle robił to nieco z przymrużeniem oka, żartem dodając oczywiście zdjęcia z żoną, a rok temu para prezydencka zamiast zdjęcia opublikowała mem! Tym razem jednak życzenia były poważne:

Wszystkim życzymy szampańskiej nocy sylwestrowej i Szczęśliwego Nowego Roku 2025. Niech to będzie rok bezpieczny i pomyślny dla Polski, niech będzie udany i dobry dla polskich Rodzin, niech przyniesie rozwój i nowe szanse życiowe naszej Młodzieży. Niech to będzie czas uczciwych wyborów i mądrych decyzji. Niech znów zwycięża w Polsce uczciwość! Do Siego Roku! - napisał Andrzej Duda.

To, co jednak najbardziej zwraca uwagę patrząc na wspólne zdjęcie Andrzeja i Agaty Dudów, to stylizacja pierwszej damy. Na sylwestra Agata Duda postawiła na klasyczne zestawienie: czyli biel i czerń w wydaniu sylwestrowym, czyli czarne cekiny. Do tego dobrała specjalne, noworoczne, srebrzyste kolczyki... ułożone z cyfr: 2025! Trzeba przyznać, że tym małym akcentem dodała nieco luzu całej stylizacji.

Prezydent zaś postawił na klasykę, ale także w luźniejszym wydaniu, czyli czarny garnitur i białą koszulę, ale bez krawatu. Miał za to przypiętą do klapy marynarki biało-czerwoną przypinkę. Zobaczcie sami w naszej galerii niżej, jak przez lata sylwester spędzali Andrzej i Agata Dudowie.

