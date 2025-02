Agnieszka Gozdyra pokazała, jak wyglądała mając 29 lat. "Dużo włosów, mało kilogramów"

Niewiarygodne, jakie imprezy odbywały się w Pałacu Prezydenckim za czasów Kwaśniewskiego! Miller ujawnił, jak to wyglądało

Agnieszka Gozdyra to znana i lubiana dziennikarka, którą widzowi doskonale znają z anteny telewizji Polsat News. Chociaż nie od początku kariery jej miejscem była telewizji. Swoją przygodę z mediami zaczęła ona w radiu, a konkretnie w radiu Kolor. Tamten czas bardzo mocno zapadł w jej pamięci. Dziennikarka chętnie wraca do czasów, gdy była radiowcem. Ostatnio Gozdyra wrzuciła do sieci kilka zdjęć sprzed lat. Na Instagramie pochwaliła się fotkami z okresu, gdy nie miała jeszcze 30-stki!

Dużo włosów, mało kilogramów, zero mejkapu. 29 lat. Szukałam zdjęć z dawnej podróży, znalazłam siebie sprzed... kilku lat 😎 - napisała wspominając dawne czasy.

Agnieszka Gozdyra to polska prezenterka telewizyjna i dziennikarka. Studiowała polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również studia podyplomowe z Public relations na SGH. Karierę rozpoczynała w Radiu Kolor, w którym współpracowała m.in. z Wojciechem Cejrowskim. Pracowała w TVP, a także w Polsat News. Obecnie prowadzi w Polst News program: "Debata dnia". Jak sama się przedstawia w mediach społecznościowych jest: Warszawianką. Lubi: konkret, koty, kryminały. Prowadzić auto. Być w drodze. Nie lubię tłumu. Nie znoszę głupoty.