Agnieszka Gozdyra to gwiazda telewizji Polsat News

Agnieszka Gozdyra zaczynała karierę w mediach jako dziennikarka radiowa. Szybko jednak odkryto w niej potencjał na gwiazdę telewizji. Od lat Gozdyra pojawia się na antenie Polsat News. Można stwierdzić, że wręcz zapuściła korzenie w tej stacji i czuje się w niej jak w domu. Widzowie to doceniają i uwielbiają oglądać Agnieszkę Gozdyrę. Wystarczy wspomnieć takie programy jak "Skandaliści" czy "Polityka na Ostro", które prowadziła, by stwierdzić, że nie boi się podejmowania ważnych i trudnych tematów związanych z polityką. Zresztą do prowadzonych przez siebie programów zaprasza gości z różnych stron politycznej barykady, wszystko po to, by widzowie mogli zapoznać się z najróżniejszymi opiniami i poglądami. Aktualnie Agnieszka Gozdyra to prowadząca program "Debata dnia". Właśnie kulisty tego programu odsłoniła ostatnio Gozdyra i to zupełnie przypadkiem.

Gozdyra przez przypadek ujawniła tajemnicę swojej pracy w telewizji!

Agnieszka Gozdyra jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Prowadzi konto na Twitterze, na którym wchodzi w dyskusje, ma też konto na Instagramie. To właśnie tam nieraz uchyla rąbka tajemnicy dotyczącego swojej pracy w telewizji. Ostatnio pokazała na zdjęciu coś, o czym wielu widzów mogło nie mieć zupełnie pojęcia! Gozdyra, jak na prowadząca poważne rozmowy musi być nie tylko przygotowana merytorycznie, ale też dobrze wyglądać. Wszak telewizja kieruje się swoimi prawami. Wielu widzom wydaje się, że jeśli prowadzący program siedzi elegancko ubrany przy stole z gośćmi to jest elegancki dosłownie od stóp do głów: panowie mają więc eleganckie buty, a panie z pewnością szpilki. Nic bardziej mylnego!

Gozdyra pokazała zdjęcie, które zrobione było w studiu programu "Debata dnia". Widać na nim, jak dziennikarka podaje rękę gościom. I co? I dokładnie widać, że do eleganckiego garnituru miała sportowe buty na płaskiej podeszwie! Najwyraźniej, to wygoda jest dla niej najważniejsza. I dobrze, wszak w telewizorze nie widać, jakie buty ma gospodarz programu, a najważniejsze jest to, jak prowadzi program.

i Autor: Screen/Instagram Agnieszka Gozdyra

