Agnieszka Gozdyra w żałobie. „Nie ma oddzielnej skali bólu”

Czy żałoba po zwierzęciu jest tak samo ważna jak po człowieku?

Tak, zgadzam się. Zwierzęta to członkowie rodziny, ich śmierć boli tak samo.

To zależy. Każdy przeżywa to inaczej, ale porównanie do ludzi ma sens.

Nie, to nie to samo. Strata człowieka zawsze jest większym ciosem.