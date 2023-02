Agnieszka Gozdyra z Polsatu dostała list od młodego chłopaka. "Dla mnie wręcz uwłaczające"

Agnieszka Gozdyra dostała list od ucznia

Agnieszka Gozdyra z Polsatu dostała list od młodego chłopaka. - Pojawiła się prośba o publikację listu, jaki dostałam od Kuby, ucznia - widza Debaty Dnia. To spory fragment, list jest naprawdę długi i pełen goryczy. Warto się pochylić - napisała dziennikarka na Twitterze. Uczeń nie wytrzymał po obejrzeniu kolejnego odcinka programu prowadzonego przez piękną dziennikarkę. - Oglądam debatę od około roku, jednak słowa, które dziś padły dla mnie, jako ucznia, są nie do zniesienia, dla mnie wręcz uwłaczające - denerwował się w liście Kuba. - Sytuacja w szkołach jest tragiczna, i mówię to ja, jako osoba codziennie w niej przebywająca - podkreślił i zwrócił uwagę na braki kadrowe w jego technikum.

Willa plus, a w szkołach nie ma papieru toaletowego

Uczeń zaznaczył, że "w szkole brakuje nauczycieli do zajęć zawodowych". - Nikt normalny nie pójdzie pracować za pensję, która jest poniżej średniej krajowej - stwierdził Kuba. Uczeń technikum wspomniał także o innych problemach trapiących szkołę. Okazuje się, że nawet z toaletami są kłopoty! - Mamy XXI wiek, a "sprawnych" męskich toalet mamy 2 (szkoła liczy około 800 uczniów). Jeśli chodzi o papier toaletowy, często go nie ma - wskazał. 20-letni Kuba nawiązał także do tzw. programu Willa plus. - Koszt programu willa + wyniósł 40 mln złotych, a na lekcjach geografii dostajemy czarno-białe mapki, bo kolorowy limit na ucznia wynosi jedna strona na semestr - napisał gorzko uczeń technikum. Poniżej znajduje się cały list.

