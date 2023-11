O co chodzi?

Jolanta Kwaśniewska zarabiała więcej od męża!

Jolanta Kwaśniewska przyznała w podcaście, że w czasie gdy jej mąż działał w polityce nie miał czasu na pomaganie jej w domu, zarówno przy podstawowych obowiązkach, jak i przy wychowaniu córki. W efekcie - wtedy pierwsza przyszła dama musiała zajmować się domem, opieką nad dzieckiem, a jednocześnie pełniła wtedy funkcję dyrektorską w polskiej firmie.

Żona Aleksandra Kwaśniewskiego przyznała, że pracując w tej firmie zarabiała więcej od swojego męża, "co było miłą rzeczą". Dodała jednak, że "wszelkie prasowanie, sprzątanie, gotowanie - wszystkie rzeczy robiłam ja". Podkreślała, że nie podobało jej się to, że obowiązki domowe były tylko na jej głowie, ale po jakimś czasie to się zmieniło.

Aleksander Kwaśniewski zaczął pomagać w obowiązkach domowych dopiero po niefortunnym wypadku

Jak opowiada Jolanta Kwaśniewska, doszło raz do sytuacji, gdy zasłabła i trafiła do szpitala, wtedy też Aleksander musiał sam wyprasować sobie koszulę.

- Od tego czasu mówię "ty świetnie prasujesz koszulę" - powiedziała Kwaśniewska w podcaście.

Podkreśliła, że od tego czasu mogła liczyć na pomoc w obowiązkach domowych. Sama prała np. pieluchy, a gdy Aleksander wracał z pracy, to wyprasowanie pieluch, było już jego zadaniem.

