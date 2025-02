Aleksandra Kwaśniewska kończy 44 lata. Tak się zmieniała przez lata

Szok! Aż nas zatkało, gdy dowiedzieliśmy się, jak o 44 lata młodsza żona Korwin-Mikkego zwracała się do męża. Ciężko uwierzyć

Autor:

Córka prezydenta świętuje urodziny

Ola Kwaśniewska ma powody do świętowania – 16 lutego przypadają jej urodziny. Córka byłej pary prezydenckiej skończyła 44 lata. Pod postem ukazało się mnóstwo życzeń. Jeden z internautów napisał: "oby tego bajobongo było jak najdłużej jak najwięcej. Najlepszości!", kolejny dodaje: "Boska Ola wszystkiego najlepszego. W mojej rodzinie jest taka tradycja, że w dniu naszych urodzin, życzenia składamy także naszej mamie, za wydanie nas na świat i trudy wychowania. Zatem wszystkiego naj naj dla Pani Jolanty".

"Jeszcze więcej bajobongo! I wszystkiego najpiękniejszego!" - brzmi kolejny wpis. "Lumbago proszę zamienić na lambadę i duuuużo zdrowka oraz wszelkiej pomyślności życzę" - dodaje inny obserwator.

Tak Kwaśniewska wspominała dzieciństwo

Urodziny to też pora na podsumowanie życia i wspomnienia. Jak opowiadała Kwaśniewska w jednym z wywiadów, "dziesięć lat byłam wzorowym dzieckiem prezydenta. Nie narobiłam nigdzie żadnej siary. Trzymało mnie nawet jeszcze potem długo takie poczucie obowiązku, że jestem ciągle jeszcze komuś coś winna". Jak dodaje "do dziś nie lubi, gdy ktoś jej mówi, co może lub czego nie może zrobić i często postępuje wbrew zakazom".

Wydawało mi się, że moje życie będzie bardzo smutne. Że będę samotną dziwaczką z twierdzy. Ale niebawem okazało się, że byłam w błędzie. Pałac Prezydencki budził taką ciekawość wśród moich rówieśników, że co chwilę miałam gości. Moje życie towarzyskie szybko było w rozkwicie" - mówiła w rozmowie z Plejadą.

Jak donoszą media, momentem przełomowym dla jej kariery była współpraca z telewizją TVN gdzie prowadziła "Kulisy Tańca z gwiazdami" oraz była reporterką "Dzień dobry TVN". W 2007 została dziennikarką „Vivy!”, a także wystąpiła w filmie "Korowód". Co ciekawe, Ola Kwaśniewska udzieliła także swojego głosu Śpiącej Królewnie w bajce "Shrek Trzeci" (2007 rok).

W 2014 roku wycofała się z show-biznesu, jednak po kilku latach - w 2021 roku powróciła do pracy w telewizji, pracując w roli współprowadzącej talk-show "Miasto kobiet" w TVN Style. Format zniknął z anteny na początku 2023 roku, ale Ola cały czas jest aktywna jako dziennikarka.

Aleksandra Kwaśniewska ucieka sprzed kamery na myśl o rozmowie na temat wywiadu z Hakielem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.