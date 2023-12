Andrzej Duda zdecydował o podpisaniu nowelizacji ustawy o finansowaniu in vitro ze środków publicznych. Zrobił to, mimo że dosłownie chwilę wcześniej polscy duchowni zaapelowali do prezydenta, by tego nie robił. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki wprost zwrócił się do prezydenta, by ten zawetował ustawę lub skierował do rozpatrzenia przez TK: - Zwracam się z uprzejmą prośbą o odmowę podpisania ustawy z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i przekazanie jej do ponownego rozpoznania przez Sejm lub skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. (...) Ludzkie życie jest wartością podstawową i niezbywalnym dobrem. Domaga się zatem bezwzględnej ochrony, a więc niezależnie od okresu i jakości życia człowieka. Metoda in vitro tymczasem jest eksperymentowaniem na człowieku, jego swoistą "produkcją" stanowiącą "formę zawładnięcia życiem ludzkim" - wskazywał arcybiskup Gądecki. Gdy zaś okazało się, że Andrzej Duda postąpił wbrew temu apelowi, przewodniczący KEP skomentował sprawę w TVN 24 mówiąc: - Decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o podpisaniu ustawy o finansowaniu in vitro wskazuje na niezrozumienie całego problemu i wygląda tak, jakby to było pójście za głosem tłumu, bez oglądania się na kwestie bioetyczne.

Teraz na prezydenta spadł kolejny cios. W plebiscycie "Fundacji Pro-Prawo do życia" Andrzej Duda otrzymał niechlubny tytuł... Herod Roku 2023. Jak wskazano: - Fundacja przyznaje niechlubny tytuł osobom z życia publicznego, które deklarują swoje przywiązanie do zasad moralnych, a w praktyce są gotowe poświęcić życie nienarodzonych dzieci dla kariery czy celów politycznych - czytamy. I podkreślono, że Andrzej Duda wielokrotnie mówił o sobie, jako osobie wierzącej i broniącej życia, a do tego: - W czasie kampanii prezydenckiej przypominał nauczanie Jana Pawła II w dyskusji na temat in vitro. Wskazywał wówczas, że ustawa o in vitro jest sprzeczna z konstytucją. Teraz podpisał projekt ustawy finansującej tę nieetyczną metodę z budżetu państwa.

Przypomnijmy, że Herod był królem Judei w czasach narodzenia Jezusa Chrystusa. Z ewangelii dowiadujemy się, że gdy dowiedział się on o narodzinach Jezusa kazał zabić wszystkie dzieci płci męskiej do 2. roku życia., co zwane jest "rzezią niewiniątek".