Spis treści

Andrzej Duda i Agata Duda brali dwa śluby: cywilny i kościelny. Są razem ponad 29 lat

Andrzej Duda i Agata Duda dwukrotnie brali ślub, co w tamtych czasach, czyli latach 90., było dość popularne. Pierwszy raz połączyli się w grudniu 1994 roku, a sakramentalne "tak" powiedzieli sobie w lutym 1995 roku. Dokładnie 18 lutego, czyli równo 29 lat temu. Oboje byli młodzi i jeszcze studiowali, jednak wówczas młodzi ludzie dość szybko decydowali się na założenie rodziny, i tak też było w ich przypadku. O szczegółach ślubu kościelnego po latach od wydarzenia opowiedzieli rodzice prezydenta RP w książce "Rodzice prezydenta. Janina Milewska-Duda i Jan Tadeusz Duda w rozmowie z Mileną Kindziuk".

Młodziutką Agatę Kornhauser do ołtarza poprowadził ojciec, poeta Julian Kornhauser

Jak się dowiadujemy, pojawił się pomył, by nie tylko panna młoda szła do ołtarza prowadzona przez ojca (a ojcem pierwszej damy jest poeta Julian Kornhauser), ale też, by i panu młodemu w drodze do ołtarza towarzyszyła matka! To musiało wywołać niemałe zdumienie, ponieważ kiedyś raczej nie praktykowano takich zwyczajów.

- Ich ślub był niezwykłym przeżyciem dla nas i wielkim wydarzeniem. Sakrament błogosławił w kościele Wizytek ksiądz Mieczysław Maliński, który wcześniej był spowiednikiem Andrzeja i Agaty. To on zasugerował, żeby Agatę do ołtarza prowadził jej ojciec, a ja miałam prowadzić Andrzeja. Tak też się stało - opowiadała we wspomnianej książce matka prezydenta Dudy, pani Janina Milewska-Duda.

Państwo młodzi sami odczytali czytania w czasie mszy ślubnej. Znany kapłan im błogosławił

Kolejną nietypową sytuacją w czasie ślubu kościelnego przyszłej pary prezydenckiej był fakt, że młodzi sami odczytali czytania w czasie mszy: - Dodatkowo w czasie mszy Agata i Andrzej sami przeczytali czytania mszalne. Oczywiście także "Pieśń nad pieśniami". A rok później w tym samym kościele ksiądz Maliński chrzcił Kingę - wspominała w książce mama prezydenta. Co ciekawe jedyna córka pary prezydenckiej, Kinga Duda urodziła się w listopadzie tego samego roku (dosłownie dziewięć miesięcy później), w którym jej rodzice brali ślub.

NIŻEJ W GALERII ZDJĘĆ ZOBACZYCIE, JAK WYGLĄDALI MŁODZI ANDRZEJ I AGATA DUDOWIE

Quiz o Agacie Dudzie. Co wiesz o pierwszej damie? Pytanie 1 z 12 Jak brzmi pełne imię i nazwisko aktualnej pierwszej damy? Agata Kornblum- Duda? Agata Hauser-Duda Agata Kornhauser-Duda Dalej