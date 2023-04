Pierwsza dama obchodzi 51. urodziny!

Agata Duda od ponad 25 lat jest w szczęśliwym związku małżeńskim z Andrzejem Dudą. Para poznała się, gdy byli nastolatkami i chodzili do liceum. Nie uczęszczali jednak do tej samej szkoły, ale los i tak ich zetknął. I chociaż nie od razu dosięgła ich strzała amora, to z biegiem czasu zapałali uczuciem. W jednym z wywiadów Andrzej Duda opowiadał o tym, jak wyglądały początki znajomości z Agatą: - Wspólne wyjścia do kina i na urządzane wtedy w Pałacu pod Baranami tańce letnie. Od września 1990 roku jesteśmy parą - mówił. Jedną z zabawnych sytuacji z zakochanymi przywołał w wywiadzie młodszy o 12 lat brat Agaty Dudy. Wspominał, jak poznał przyszłego szwagra: - Przychodził do mojej siostry, gdy jeszcze mieszkała z nami. Byłem mały, podsłuchiwałem, co oni robią w pokoju Agaty - opowiadał. - A tam były takie drzwi z dyktą zamiast szyby, kiedyś siedziałem pod tymi drzwiami, zasnąłem, głową wybiłem tę dyktę i wpadłem do nich do pokoju. I wtedy go poznałem - opowiadał.

Szalona podróż po Europie, eksperymentowanie z kolorem włosów - taka była młoda Agata Duda

Co ciekawe, aktualna para prezydencka ma za sobą też młodzieńczą, pełną szaleństwa podróż po Europie! Dziś nikt by nie powiedział, że Dudowie, którzy są bardzo poważni, zdecydowali się na taki krok. Ale wiadomo, młodość ma swoje prawa. Z tą podróżą związana jest zabawna sprawa: - To była spontaniczna podróż, praktycznie bez pieniędzy. Codziennie jedliśmy chleb z nutellą - wspominał z niemałym rozbawieniem prezydent w rozmowie z "Super Expressem".

Wiele osób jest ciekawy, jak w młodości wyglądała Agata Duda, która właśnie obchodzi 51. urodziny. My mamy takie zdjęcia! I musimy przyznać jedno: Agata Duda jako młoda dziewczyna wyglądała jak jej córka Kinga teraz. Była wręcz łudząco podobna! Jedyne, co różni obie panie to kolor włosów, bo młoda Agata zaszalała z kolorem i kiedyś pomalowała się na brąz. Jak jej pasował? Zobaczcie zdjęcia Agaty Dudy z młodości. Nic dziwnego, że Duda się zakochał w takiej dziewczynie!