W czwartkowy wieczór na platformie X (dawniej Twitter) na profilu Andrzeja Dudy pojawiła się grafika autorstwa Andrzeja Milewskiego, znanego w sieci jako Andrzej Rysuje. Rysunek nawiązuje do popularnego przysłowia „Zamienił stryjek siekierkę na kijek”, ale w przewrotny sposób. Zamiast tradycyjnych przedmiotów, na grafice widnieją jednak... długopis i kij bejsbolowy!

Satyryczny rysunek wydaje się więc być ironicznym podsumowaniem prezydentury Andrzeja Dudy. Sam były prezydent najwyraźniej docenił poczucie humoru autora grafiki. Pod udostępnionym rysunkiem Andrzej Duda zamieścił krótki, ale wymowny komentarz: „Padłem…”. Jego reakcja spotkała się z dużym odzewem ze strony internautów, którzy w komentarzach dzielili się swoimi interpretacjami satyrycznego rysunku i ocenami prezydentury Andrzeja Dudy.

Andrzej Milewski, czyli Andrzej Rysuje, znany jest ze swoich satyrycznych i często kąśliwych komentarzy na temat bieżących wydarzeń politycznych i społecznych. Jego prace regularnie pojawiają się w mediach społecznościowych i cieszą się dużą popularnością wśród internautów.

Reakcja Andrzeja Dudy na satyryczny rysunek pokazuje, że były prezydent ma dystans do siebie i potrafi żartować z własnej osoby. Jego komentarz stał się hitem internetu i wywołał lawinę komentarzy i udostępnień.

Obrazek wyglądał następująco:

