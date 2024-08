Prezydent uwielbia jeździć skuterem wodnym i zawsze, kiedy wypoczywa nad polskim morzem, znajduje czas, by mknąć po Bałtyku. Tak było też w poprzednich latach, tak jest i teraz. Tym razem Andrzej Duda postanowił wziąć na szaloną przejażdżkę żonę! Prezydent został przyłapany na skuterze z Agatą Dudą. Oboje oczywiście zachowali niezbędne zasady bezpieczeństwa, zakładając kamizelki ratunkowe. I bardzo dobrze! Bo szalejąc po morskich falach trzeba pamiętać przede wszystkim o bezpieczeństwie. Przy takiej prędkości nigdy nic nie wiadomo! Przecież już nieraz bywało, że przy ostrych manewrach prezydent lądował w wodzie! CZYTAJ WIĘCEJ - TUTAJ: Jazda na skuterze wodnym to nie zabawa! Andrzej Duda boleśnie się o tym przekonał. Mamy dowody

Jak mogliśmy zobaczyć, parze prezydenckiej na wodzie towarzyszyli oficerowie Służby Ochrony Państwa, który dbali o to, by małżonkom nie groziło żadne zewnętrzne niebezpieczeństwo. Potem Andrzej Duda odstawił żonę na nabrzeże i sam jeszcze udał się na przejażdżkę. Wszak jazda na skuterze to jedna z ulubionych rozrywek głowy państwa.

Jurata - to tam wypoczywają polscy prezydenci! Poznaj historię ośrodka "Mewa"

Warto przypomnieć, że w Juracie znajduje się piękny i położony w urokliwym miejscu ośrodek, który jest do dyspozycji prezydenta. To słynna "Mewa", w której wypoczywają polscy prezydenci. Z miejscem tym związane są bardzo ciekawe historie. Ośrodek na Helu to wyjątkowe miejsce. Pod pieczę prezydentów trafił w 1989 roku. Jak czytamy na oficjalnej stronie prezydenta: - W latach sześćdziesiątych XX wieku w sosnowym lesie w pobliżu Juraty, na terenie należącym obecnie do gminy Hel, wybudowano pawilony, które następnie przekształcono w Ośrodek Wypoczynkowy Urzędu Rady Ministrów ”Mewa”. Słabo wykorzystywany i nieremontowany uległ zaniedbaniu. 1 sierpnia 1989 roku został przejęty przez Kancelarię Prezydenta RP. W latach 90. "Mewa" przeszła gruntowny remont, a wiele do powiedzenia w sprawie aranżacji wnętrz miejsca miała ówczesna pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska!

