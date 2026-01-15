Andrzej Duda zdradza prawdę o żonie! Tego nikt się nie spodziewał

Agata Kornhauser-Duda po zakończeniu prezydentury męża wróciła do Krakowa, rezygnując z aktywności zawodowej.

Andrzej Duda potwierdził, że jego żona potrzebuje odpoczynku po dziesięciu latach pełnienia funkcji pierwszej damy.

Plotki o jej zatrudnieniu w NBP zostały zdementowane, co ostatecznie potwierdza, że Agata Duda wybrała przerwę od pracy.

Co robi Agata Kornhauser-Duda po zakończeniu prezydentury?

Agata Kornhauser-Duda, ceniona germanistka i była nauczycielka z krakowskiego II LO, po dziesięciu latach spędzonych u boku męża w Pałacu Prezydenckim, wróciła do Krakowa. Wielu oczekiwało jej powrotu do zawodu nauczyciela, jednak Andrzej Duda, w rozmowie w studiu "Gazety Krakowskiej" i "Dziennika Polskiego", jasno określił jej obecny status. "Moja żona nie zajmuje się w tej chwili niczym" – powiedział były prezydent, dodając, że "straciła swoją pracę, którą miała wcześniej, przez moją prezydenturą".

Dlaczego była pierwsza dama nie wróciła do pracy?

Decyzja Agaty Kornhauser-Dudy o niepodejmowaniu żadnej aktywności zawodowej jest jej świadomym wyborem. Andrzej Duda podkreślił, że żona potrzebuje odpoczynku po intensywnych dziesięciu latach pełnienia funkcji pierwszej damy. "Powiedziała mi, że ona po prostu potrzebuje odpoczynku po tych 10 latach. Powiedziała mi, że potrzebuje się trochę wyciszyć" – wyjaśnił były prezydent. Zaznaczył również, że "do tej pory pracy nigdzie nie szukała" i jako mąż stara się "zadbać o jej spokój i o to, żeby miała tę możliwość wyciszenia się". Uważa, że "jeśli ma taką potrzebę, to ma do tego prawo".

Plotki o pracy w NBP – czy były prawdziwe?

Wcześniej w mediach pojawiały się spekulacje dotyczące rzekomego zatrudnienia Agaty Kornhauser-Dudy w Narodowym Banku Polskim, gdzie miałaby pełnić funkcję doradczyni prezesa NBP. Te doniesienia szybko zostały zdementowane przez bank centralny w październiku ubiegłego roku. Słowa Andrzeja Dudy o tym, że jego żona "nie zajmuje się w tej chwili niczym", definitywnie ucinają te plotki i potwierdzają, że Agata Duda faktycznie wybrała przerwę od aktywności zawodowej.

Świadomy wybór odpoczynku po latach w blasku fleszy

Dziesięć lat w roli pierwszej damy to okres intensywnych obowiązków, licznych podróży, spotkań i reprezentowania kraju. Agata Kornhauser-Duda, choć rzadko wypowiadała się publicznie, aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym i dyplomatycznym. Jej decyzja o wycofaniu się z życia publicznego i zawodowego po zakończeniu prezydentury męża jest więc zrozumiała i świadczy o potrzebie odzyskania prywatności oraz spokoju po latach spędzonych w centrum uwagi.

