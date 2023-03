Anita Werner pokazała wstrząsające zdjęcia. „Był dom, nie ma domu”

Na co naprawdę zmarł Jan Paweł II? Ostatnie chwile polskiego papieża i dramatyczny komunikat

Anita Werner za pośrednictwem mediów społecznościowych pokazuje swoim sympatykom, jak wyglądają kulisy jej pracy czy też chwali się pięknymi widokami z wakacji. Ostatnio postanowiła zwrócić ich uwagę na bardziej przykry temat. Pokazała serię zrujnowanych budynków, które zapadły się w wyniku trzęsienia ziemi. - Był dom, nie ma domu. Byli ludzie, nie ma ludzi. Tak jest tu na każdym rogu ulicy, na każdym kroku. Jutro minie miesiąc od potwornego trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii, i tureckie miasto Adiyaman to teraz miasto duchów. Puste, przerażające, zagrzebane w gruzach – napisała na Instagramie. Według danych, jakie przekazała, 10% budynków nie nadaje się do mieszkania. Anita Werner razem z Polską Akcją Humanitarną odwiedziła te rejony i dostarczyła mieszkańcom potrzebującym wsparcia różne materiały. - Zawieźliśmy im co mogliśmy - śpiwory, przybory higieniczne, batony. Pomóżcie, jeśli możecie i chcecie, bo można pomóc też na odległość – opisała w poście.

Anita Werner opisuje wstrząsające obrazy

Anita Werner opowiedziała też o poszkodowanych którzy muszą sobie radzić w bardzo trudnych warunkach. - Zginęły tu tysiące ludzi. Ci, którzy przeżyli, mieszkają w namiotach, w bezpiecznej odległości od ruin. Nie potrafię wyobrazić sobie ich bólu, po tym jak w ruinach odnajdywali ciała swoich dzieci, rodziców, członków rodzin – napisała. Jej słowa oraz zdjęcia, jakie opublikowała, robią ogromne i niepokojące wrażenie. Być może swoim zachowaniem zachęci innych do pomocy ofiarom.

