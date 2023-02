Niebywałe, co Anita Werner robiła, zanim trafiła do TVN! Jej ciało było doskonałe [Gorące zdjęcia]

Anita Werner przed karierą w TVN pracowała z tuzami dziennikarstwa

Anita Werner zanim trafiła do TVN, pracowała w sportowym kanale Wizja Sport. Występowały tam takie tuzy dziennikarstwa sportowego jak: Przemysław Babiarz, Bożydar Iwanow czy Maciej Kurzajewski. W roli ekspertów pojawiali się wybitni sportowcy, m.in. Jerzy Kulej, Krzysztof Hołowczyc czy Jan Tomaszewski. Anita Werner w tym gronie odnalazła się znakomicie. - Szukaliśmy nie tylko popularnych dziennikarzy, ale też zupełnie nowych ludzi. I tak pojawiła się u nas na przesłuchaniu Anita - wspomina w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl Marcin Ornass-Kubacki, wówczas dyrektor generalny Wizji Sport, a dziś konsultant w branży telekomunikacyjnej i satelitarnej. Po przygodzie w Wizji Sport Ania Werner trafiła do TVN, w którym jest do dziś i ma status legendy stacji. Wcześniej jednak dziennikarka próbowała sił w aktorstwie. I to z dobrym skutkiem. Widzowie zapamiętali ją głównie z roli Anity Borowskiej w serialu "Zostać miss".

Anita Werner w serialu "Zostać miss" grała obok Małgorzaty Sochy i posłanki PiS

Obok Anity Werner w serialu Polsatu zagrała plejada młodych zdolnych i pięknych polskich aktorek. W obsadzie znalazły się m.in.: Małgorzata Socha, Agnieszka Włodarczyk, Aleksandra Nieśpielak, Violetta Kołakowska czy Dominika Figurska (dziś posłanka PiS znana jako Dominika Chorosińska). W serialu "Zostać miss" aktorki często występowały w niekompletnym ubraniu, dzięki czemu widzowie mogli podziwiać ich zgrabne ciała. Wielkie wrażenie robiła sylwetka Anity Werner. Kto wie, jakby potoczyły się jej losy, gdyby zamiast na karierę dziennikarską, postawiła na aktorstwo. Może dziś byłaby tak rozchwytywana jak jej koleżanka z planu Małgorzata Socha... W naszej galerii prezentujemy rozpalające zdjęcia Anity Werner.

