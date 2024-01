Anita Werner zaliczyła wpadkę na wywiadzie z Tuskiem?! Internauci są bezlitośni

Ekspertka przeanalizowała dla nas Donalda Tuska. Mało kto, zwrócił na to uwagę

No nieźle

Anita Werner była jedną z osób przeprowadzających wywiad z Donaldem Tuskiem. Reprezentowała TVN, z którym od lat jest związana. W sieci od razu pojawiło się sporo komentarzy dotyczących miejsc zajętych przez dziennikarzy i premiera, treści pytań i odpowiedzi polityka. Jedni byli zadowoleni z wywiadu, inni zaś uważają, że był totalną klapą.

Uwagę widzów przykuła Anita Werner, usadzona między kolegami z branży. Według części internautów zaliczyła okropną wpadkę! Chodzi o jej strój. Dziennikarka założyła sukienkę do kolan, której góra była ozdobiona białymi pasami, a długie rękawy miały beżowy, naturalny odcień. Reszta zaś była czarna, podobnie jak jej szpilki. Do tego miała zloty łańcuszek, okulary i przypinkę z flagami Polski i Ukrainy.

"Ale Pani Werner to szła wieczorem do modnego klubu koło plaży, tylko w ostatniej chwili ją ściągnęli na wywiad z Tuskiem, prawda?", "Nie mogę się skupić, bo Anita Werner dziwnie się ubrała", "Anita Werner wystroiła się jak do Adrii. TVP niech uważa, bo za chwilę wyleje dziecko z kąpielą. Na pana z Polsatu spuszczę zasłonę milczenia. Premier Tusk - świetnie, uczciwie i swobodnie odpowiadał na pytania mimo bufonady naprzeciwko" – czytamy w komentarzach na Twitterze.

Także pytanie zadane przez Anitę Werner spotkało się z krytyką. „Zapytała Tuska o prawa kobiet, a potem się okazało, że chodzi wyłącznie o prawo do aborcji. Po co liczba mnoga?" – pytała niezadowolona użytkowniczka Twittera.

W naszej galerii zobaczysz inną modową wpadkę Anity Werner:

"Jest wiele powodów i dróg, które mogą doprowadzić do odpowiedzialności prawnej Adama Glapińskiego".ZOBACZ całą rozmowę z premierem Donaldem Tuskiem w TVN24 GO:https://t.co/cO6cvW67r1CZYTAJ i dowiedz się więcej:https://t.co/4ba7ofh6h4 pic.twitter.com/y0Nuses50B— tvn24 (@tvn24) January 13, 2024

