Anna Grodzka zachwyca nowym stylem. Subtelna, kobieca, odmieniona. Totalna metamorfoza!

Pierwsza taka posłanka

Anna Grodzka weszła do polityki w 2011 roku, startując z listy Ruchu Palikota. W wyborach parlamentarnych zdobyła 19 451 głosów i objęła mandat posłanki na Sejm VII kadencji. Jej obecność w parlamencie była przełomem – nie tylko dla społeczności LGBT+, ale dla całej sceny politycznej, która musiała zmierzyć się z nową, bardziej inkluzywną rzeczywistością.

W Sejmie Grodzka działała aktywnie: zasiadała w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, była wiceprzewodniczącą Parlamentarnej Grupy Kobiet, a także współtworzyła inicjatywy wspierające osoby transpłciowe. Jej styl bycia – bezpośredni, otwarty, ale pełen empatii – zjednywał jej zarówno zwolenników, jak i krytyków.

Dawniej Krzysztof Bęgowski

Zanim stała się Anną Grodzką, była znana jako Krzysztof Bogdan Bęgowski. Urodziła się 16 marca 1954 roku w Otwocku. Przez wiele lat prowadziła działalność gospodarczą w branży wydawniczej i reklamowej, była producentką wykonawczą serialu „Defekt”, a także działała społecznie i politycznie – m.in. w PZPR i Socjalistycznym Zrzeszeniu Studentów Polskich.

Transformacja płci była dla niej decyzją głęboko osobistą. Proces korekty zakończyła formalnie w 2010 roku, a operację przeszła w klinice w Bangkoku. Jej historia została pokazana w dokumencie HBO „Trans-akcja”, który poruszył tysiące widzów i pokazał, jak trudna, ale też piękna może być droga do bycia sobą.

Metamorfozy i zmiany wyglądu

Anna Grodzka przez lata przechodziła widoczne zmiany w wyglądzie. W galerii powyżej możecie zobaczyć jak zmieniała się na przestrzeni lat. Od krótkich fryzur, przez bardziej kobiece stylizacje, aż po obecny, spokojny i stonowany wizerunek – każda zmiana była wyrazem jej osobistej drogi i ewolucji. Niedawno była posłanka zamieściła na Facebooku nowe zdjęcie profilowe, na którym można zobaczyć ją w nowej fryzurze z siwymi włosami! Zdjęcie to również można znaleźć w naszej galerii.

Życie po polityce

Po zakończeniu kariery politycznej Grodzka wycofała się z życia publicznego. Przez krótki czas była związana z Polską Partią Socjalistyczną, jednak po konflikcie z jej liderem, Wojciechem Koniecznym, ostatecznie zrezygnowała z działalności politycznej. Dziś żyje spokojnie, na emeryturze, choć nie bez trudności. Zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi – cierpi na stenozę kręgosłupa, czyli zwężenie kanału kręgowego. Porusza się o lasce, a operacja, którą przeszła, nie przyniosła pełnej poprawy. W zbiórce funduszy na leczenie pomógł jej Robert Biedroń.

Mimo przeciwności, Grodzka nie traci pogody ducha. W wywiadzie dla portalu Liberte mówiła: „W tej chwili realizuję swoje hobby i cieszę się tym, co robię. To muzyka. Komponuję muzykę, którą można określić muzyką filmową, może bardziej się uczę kompozycji, studiuję teorię muzyki, także i praktyczne działania. Założyłam własne studio, mam takie małe studio i czuję się tu świetnie, razem z dźwiękami, jestem szczęśliwa”.