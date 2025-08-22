Lech Wałęsa przeszedł zabieg?! "Usunęli co niepotrzebne". Poznaliśmy kulisy

Lech Wałęsa chociaż mógłby cieszyć się spokojnym życiem emeryta i odpoczywać. Jednak to nie jest w jego typie. Były prezydent jest wciąż aktywny, jeździ po Polsce i świecie, udziela wywiadów, przyjmuje gości. Są jednak takie chwile, które sprawiają, że pełen energii polityk musi się zatrzymać.

Wałęsa miał zabieg na bark. Bardzo go bolało

Tak było choćby na początku lipca. Jak się wówczas okazało Wałęsa musiał przejść operację barku w jednej z podwarszawskich klinik. Wyszło na jaw, że były prezydent od dłuższego czasu zmagał się z silnym bólem barku, co utrudniało mu funkcjonowanie i wywoływało dyskomfort. Wszystko miało związek z kontuzją, której polityk doznał jakiś czas temu. Sprawa wyglądała poważnie, a sam Wałęsa tłumaczył: – Miałem pourywane ścięgna, bardzo źle było z tym barkiem, tragicznie. Ale gdybym wiedział, że będzie aż tak bolało, nie zgodziłbym się na operację! – mówił na temat zabiegu. Po operacji musiał założyć specjalny temblak, który nosił do tej pory.

Wyjazd do USA i Kanady

Wałęsa chce być w jak najlepszej formie, bo za chwilę czeka go podróż do USA i Kanady. Były prezydent ma wystąpić tam z wykładami. Plan jest bardzo napięty, czeka go aż 28 spotkań. Trasa rozpocznie się 31 sierpnia w Los Angeles, a zakończy dokładnie dwa miesiące później. Zaplanowane są wizyty m.in. w Nowym Jorku, Waszyngtonie oraz kilku kanadyjskich metropoliach. Wydarzenie upamiętni także 45. rocznicę powstania Solidarności oraz Dzień Solidarności i Wolności. Polityk będzie miał co robić, a do tego musi być sprawy.

Ostatnio znów pojawił się w szpitalu, czym zaniepokoił swoich sympatyków. W piątek (22 sierpnia) na profilu w mediach społecznościowych Wałęsy pojawiły się nowe zdjęcie, na których widać legendarnego lider Solidarności na szpitalnym łóżku i w towarzystwie lekarza. - Usunęli co niepotrzebne, co chodziło do tyłu. Dzięki świetnemu lekarzowi! Czuję się dobrze - napisano. Co się stało? Jaki zabieg ma za sobą polityk? Rąbka tajemnicy uchylił nam bliski współpracownik byłego prezydenta.

Marek Kaczmar, dyrektor biura Lecha Wałęsy wyjaśnił w rozmowie z "Super Expressem", co się stało z Wałęsą: - Szef miał jeden poważny zabieg i kilka mniejszych, ale nie chcę mówić o szczegółach. Po prostu różne rzeczy się zadziały... Szef czuje się dobrze, odpoczywa. I już szykuje się do spotkań w USA i Kanadzie.

Pojawił się też wpis z podziękowaniami skierowanymi do innych lekarzy: - Chciałbym z całego serca podziękować całemu zespołowi który opiekował się mną moim zdrowiem i życiem . Serdecznie wszystkich pozdrawiam dzięki Wam powoli wracam do zdrowia po operacji i zabiegach !!! - przekazał Wałęsa.